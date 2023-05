»Det er jo et skodhul.«

Mads Pedersen vidste nærmest ikke, om han skulle grine eller rase over de forhold, cykelstjernerne havde efter 7. etape af Giro d'Italia.

»Det er kun i cykelsport, det her sker. Prøv lige at se det her kaos,« fortsatte han til Discovery.

Kanalens reporter og den danske cykelstjerne kunne nærmest ikke forklare, hvor det var, de befandt sig efter etapen, men Trek-danskeren var slet ikke imponeret.

Bjergetapen sluttede på toppen af Gran Sasso.

»Der er en eller anden lift ned, men vi skal bare stille os i køen sammen med alle andre. Bilerne må ikke køre ned, så dem skal vi vente på, og der er 25 kilometer til bussen, så det er rigtig flot lavet i dag,« fortsatte Mads Pedersen.

»Det her er kaos. Prøv at tænke på, at det her er elitesport på højt plan, og så står vi herinde i bar røv i en hal, der er pissekold.«

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi kan kun grine af det.«

»Du får også set lidt af hvert,« griner Mads Pedersen til Discoverys Anders Mielke. Se kaosset i videoen øverst i artiklen.

