Et af amerikanernes absolutte yndlings-sladderemner er forholdet mellem popdronningen Taylor Swift og NFL-stjernen Travis Kelce.

Og snakkene er ikke blevet færre i denne uge, hvor Travis Kelce sammen med resten af Kansas City Chiefs skal møde San Francisco 49ers i søndagens Super Bowl.

I landet hvor konspirationsteorier nærmest er blevet en folkesport, har det selvfølgelig også sat gang i de teorier.

Eksempelvis er nogle kritikere fra den amerikanske højrefløj overbeviste om, at Taylor Swift og Travis Kelces forhold er en del af et større plot, hvor planen efter sigende er at manipulere NFLs Super Bowl i et forsøg på at få Joe Biden genvalgt som amerikansk præsident.

Den anklage er NFL's kommissær, Roger Goodell, blevet konfronteret med op i optakten til Super Bowl. Han afviser, at kendisparret er en del af en politisk propagandakampgne.

»Jeg er slet ikke så god til at finde på historier,« sagde Goodell, da han talte til medierne forud for Super Bowl ifølge BBC.

»Ideen om at det her skulle være aftalt på forhånd, det er ren nonsens. Det er faktisk ikke engang værd at snakke om«

Goodell havde kun roser til overs for Taylor Swift, som han er stor fan af. Det dog ikke popdronningen Swift, der skal optræde til det ikoniske halftime-show ved årets Super Bowl.

Det er i stedet Usher, men mon ikke Swift alligevel vil få størstedelen af opmærksomheden fra de mange kameraer.

Det er natten til mandag dansk til, at Travis Kelce og de øvrige stjerner fra Kansas City Chiefs skal forsøge at vinde Super Bowlen for andet år i træk.