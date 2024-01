I lidt mere end et døgn var Kathrine Skov Larsen i en uoverskuelig situation efter en shoppingtur i H&M.

Til dagligt sidder hun i kørestol på grund af muskelsvind. Og den hjælpemotor, hun bruger i hverdagen, afmonterer hun, når hun skal besøge butikker.

Det gjorde hun også mandag, da hun skulle i H&M i Bruuns Galleri i Aarhus.

Men da hun vendte retur, var hjælpemotoren fjernet og ingen steder at se. Nogle havde stjålet den.

»Jeg blev sur og virkelig ked af det. Jeg tænkte, hvad foregår der, og hvad er det for en verden, vi lever i. Man kan tydeligt se, at sådan en motor ikke har relevans for andre end folk i kørestol,« siger Kathrine Skov Larsen og fortsætter:

»Jeg havde næsten lige fået den gennem kommunen. Det var en proces på flere måneder, og det kunne jeg simpelthen ikke overskue igen. Hvis det kom dertil. Det fyldte meget.«

Heldigvis har sagen taget en drejning. Motoren er nemlig dukket op igen.

Den var blevet efterladt på en gade i Aarhus, og takket være opmærksomme borgere fik hun den tilbage uden umiddelbare skrammer. Måske de havde set det Facebook-opslag, hun delte i kølvandet på tyveriet, hvor man kan se den motor, hun fik stjålet.

Det var den forreste del af kørestolen, som Kathrine fik stjålet. Foto: Privat. Vis mere Det var den forreste del af kørestolen, som Kathrine fik stjålet. Foto: Privat.

Selvom Kathrine Skov Larsen har fået sin motor igen, ændrer det ikke på, at sagen har rystet hende.

»Jeg er meget forbavset og irriteret over, at nogle kan finde på det. Det er altså ikke bare en cykel.«

»Jeg er afhængig af den for at komme frem. Det er jo et hjælpemiddel, som gør det nemmere for mig i hverdagen,« siger hun.

Når Kathrine Skov Larsen er i butikker, synes hun, at motoren fylder for meget. Det var derfor, at hun – ligesom så mange andre gange – afmonterede den.

Hun troede egentlig, at det var en medarbejder, som ved en fejl var kommet til at flytte på den.

Men på områdets overvågningskamera kan man se, at en mand gik hen til motoren, sværmede omkring den. Og til sidst tog han den og forsvandt.

»Kathrines muskelsvind gør, at hun har brug for hjælp til mange ting. Jeg forstår ikke, hvordan man kan finde på at stjæle en hjælpemotor. Det er tydeligt, at maskinen kun kan hjælpe folk, der sidder i kørestol,« siger Anne Bruhn Andersen, som er en af Kathrine Skov Larsens daglige hjælpere, til Jyllands-Posten, der ligeledes har omtalt sagen.

Kathrine Skov Larsen havde egentlig politianmeldt sagen. Men heldigvis tog sagen altså en drejning efter 24 timer.

»Men jeg skal have fat i dem og sagt, den er kommet igen. Og det er bare rigtig dejligt.«

»Jeg er meget lettet.«