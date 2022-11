Lyt til artiklen

Regnbue-farverne er ikke en populær sammensætning alle steder i verden.

Det ved vi fra slutrunden i Qatar, men det er langt fra et enkeltstående tilfælde i fodboldens verden.

Sidste år var der drama under EM, hvor en dansk fan også tog det LGTBT+-støttende flag med til Aserbajdsjans hovedstad Baku, hvor Danmark spillede kvartfinale mod Tjekkiet.

Opgøret endte i ren jubel for danskerne, der scorede en semifinaleplads efter en 2-1-sejr, men DBU's daværende fankoordinator Anders Hagen havde travl med alt andet end kampen på det tidspunkt.

Regnbueflaget var ikke velkomment, så danskeren, der havde medbragt flaget hjemmefra, fik frataget det med det samme.

»Der var en milliard stewards på det stadion, og jeg havde på fornemmelsen, at de kun var der for at sørge for, at der ikke var regnbueflag. Han blev omringet inden for 10 sekunder og fik trukket flaget ud af hænderne.«

Det blev en sand kamp for at få flaget tilbage, så det var ikke meget af matchen, Hagen fik set. Se klippet øverst og få hele historien.

