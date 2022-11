Lyt til artiklen

Varme nætter er noget, man normalt ikke vil forbinde med efterår.

Men natten til lørdag nåede temperaturen på intet tidspunkt under 11,2 grader – og det er ekstremt for årstiden, lyder det fra DMIs vagthavende meteorolog Frank Nielsen til B.T.

»Det er virkelig usædvanligt, og det har stået på et stykke tid. De seneste to døgn har der nærmest ikke været forskel på nat og dag i de temperaturer, vi har målt.«

Ifølge TV 2 Vejret nåede temperaturerne nogle steder i landet helt op på 13,6 grader, og dermed blev der sat ny varmerekord for en nat i november.

Middeltemperaturen i november vil normalt ligge omkring de 5 grader, men de seneste to døgn har middeltemperaturen for hele landet været over dobbelt så højt, oplyser DMI.

»Det er exceptionelle middeltemperaturer. Vi har ligget omkring de 13 grader, hvilket kan sammenlignes med sommerdag i juni,« forklarer Frank Nielsen.

De varme temperaturer skyldes et lavtryk ude på Atlanterhavet, der har sendt varme op over Vesteuropa.

»Vi har ligget på den varme side og fået både en varm og fugtig luft fra de kanter – og det har betydet mindre forskel i temperaturerne på nat og dag,« uddyber Frank Nielsen.