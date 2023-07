Det var nogle vilde scener, der udspillede sig lørdag nat i den amerikanske delstat Texas.

For klokken lidt i tre kørte en bil ind i en pæl på Cherry Lane og brød efterfølgende i brand.

I bilen befandt to personer sig, men det lykkedes kun én at komme ud på egen hånd, skriver CBS News.

Da politiet ankom til stedet, begyndte de på en redningsaktion for at få den sidste passager ud.

På optagelser fra politiets såkaldte bodycams kan man se, hvordan betjentene hurtigt trak manden ud af den brændende bil.

Efterfølgende ankom ambulancefolkene til stedet og påbegyndte behandlingen af de to personer.

»Havde det ikke været for politiets hurtige og beslutsomme handlinger, kunne denne ulykke have haft et andet udfald,« lyder det fra politichef Christopher Cook.

Begge personer blev kørt til hospitalet og forventes at komme sig helt efter ulykken.

Årsagen til ulykken er fortsat ukendt.