Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjins, opgør mod Rusland, kan være et tegn på sammenbruddet af Putins regime.

Sådan skriver Ukraines Forsvarsministerium i en pressemeddelelse lørdag.

»Først og fremmest er det nødvendigt at forstå, at det er en intern russisk konflikt og konfrontation, som er en direkte konsekvens af Putin-regimets kriminelle militære aggression mod Ukraine,« lyder det fra Andriy Yusov, der er repræsentant for Ukraines Forsvarsministerium.

Ifølge repræsentanten vil Ukraine følge udviklingen af situationen i Rusland tæt.

Meldingen kommer i kølvandet på, at den militære Wagner-gruppe og russiske styrker er begyndt at bekæmpe hinanden på russisk jord.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, beskylder Wagner-gruppen for forræderi og kalder deres angreb for »en kniv i ryggen.«

Wagner-gruppens leder beskylder den russiske forsvarsminister for at være ansvarlig for et missilangreb, der har kostet flere af deres soldater livet.

Gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, hævder desuden at have taget kontrollen med det russiske forsvarsdistrikts hovedkvarter i den sydrussiske by Rostov.

Du kan følge situationen i Rusland i B.T.s-liveblog.