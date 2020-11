En total nedsmeltning.

Sådan lød de rammende overskrifter i hele verden, efter Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, torsdag afholdt en pressekonference i Washington. De, der bevidnede den, glemmer næppe seancen lige foreløbig.

Det er der flere årsager til, men især en udvikling omkring Giulianis hårpragt har vakt ekstremt stor opsigt – og forbløffende stor debat.

Rudy Giuliani var mødt op for at fortælle hele verden, hvordan Donald Trump er blevet franarret sejren ved det netop afsluttede præsidentvalg i USA, som altså gik til demokraten Joe Biden.

Påstande, som ikke blev underbygget under pressekonferencen.

Det afholdt dog ikke 76-årige Giuliani fra at skyde den ene udokumenterede påstand af efter den anden, og som pressekonferencen skred frem, blev han mere og mere ophidset og animeret.

Det førte i sig selv til udtalelser, fakter og udbrud, der nok ikke går i glemmebogen lige med det første.

Men det var efter omkring 40 minutter, at det, som alle siden har talt om, skete.

Rudy Giuliani var animeret på pressemødet

En sort væske begyndte pludselig at drive ned af kinderne på Giuliani, som flere gange måtte tørre sved af ansigtet.

Allerede mens pressekonferencen stod på begyndte folk at diskutere det på sociale medier. Flere spurgte, om Giuliani helt bogstaveligt var ved at smelte fysisk for åben mikrofon?

En bruger spurgte: ‘Bløder Rudy Giulianis hår?’

En usædvanlig form for modejournalistik fulgte de kommende timer og dage.

Flere medier har forsøgt at besvare spørgsmålet om den bizarre hændelse.

Det voksede sig til så stort et emne, at selv New York Times gav sig i kast med at interviewe forskellige modeeksperter for at finde frem til, hvad der dog skete med Rudy Giulianis hårpragt.

Her lød konklusionen, at det kunne være hårfarve eller mascara, der var smurt i håret for at få det til at se mørkt ud, og som så altså var gået i opløsning, i takt med at sveden piblede frem på hans ansigt.

Men i Norge siger stylisten og frisøren Jan Thomas et rungende ‘nej’ til de forklaringer, der blev fremført i New York Times.

Rudy Giuliani begyndte at svede i stor stil under pressemødet

Han mener nu at kunne slå to streget under facit. Det sker i et interview med Dagbladet.

Jan Thomas mener hverken, der er tale om mascara eller hårfarve men i stedet et produkt, som han selv ‘sælger i spandevis’.



Han peger på et produkt, der hedder ‘Toppik’.

Det bruges både af mænd og kvinder, og er en spray af små fibre i pulverform, som man sprayer i håret for at få fylde og farve i en tynd hårvækst.

Og det var en stor fejl at bruge produktet i en ophedet situation, mener Jan Thomas.

»At bruge ‘Toppik’ på en mand, der fortæller historier, er stresset og bliver varm, er farligt. Jeg bruger det selv på store internationale stjerner, men jeg har gjort det i 35 år, så jeg ved, hvad jeg laver. Det er et godt produkt, men det er sandsynligvis blevet brugt i den forkerte situation,« siger han til Dagbladet.

Rudy Giuliani har ikke umiddelbart selv forholdt sig til den sorte væske, der stjal al opmærksomheden på pressemødet.