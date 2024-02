Den kontroversielle tv-vært Tucker Carlsons med spænding imødesete interview med Vladimir Putin kunne langt om længe ses natten til fredag.

Her kunne tv-seerne blandt andet opleve Vladimir Putin overraske – ja, måske endda ydmyge – Tucker Carlson.

Det skete omkring en time inde i det to timer lange interview.

Da talen faldt på CIA – en organisation, som Putin har kæmpet mod nærmest hele sit liv, først som KGB- og FSB-mand og siden som præsident – smed Putin pludselig en mindre bombe overfor Carlson.

Vladimir Putin under interviewet med Tucker Carlson, som blev offentliggjort i nat dansk tid. Foto: Tucker Carlson Network/Reuters/Ritzau Scanpix

En bombe, som viser, at Putin, uanset hvad man ellers måtte mene om den russiske præsident, er velinformeret og var særdeles velforberedt til interviewet.

»Jeg taler om CIA, naturligvis. Den organisation, du ønskede at blive en del af i gamle dage, som jeg forstår det,« sagde Putin henvendt til Tucker Carlson.

Den kontroversielle tv-vært fortrak ikke en mine.

»Vi bør takke Gud for, at de ikke lukkede dig ind. Det er en seriøs organisation, så jeg forstår,« lød det videre fra Putin med et mindre smil på læben.

Den ukrainskfødte racerkører Igor Sushko, som følger krigen i sit hjemland tæt og ofte skriver om den på det sociale medie X, er en af dem, der har bemærket netop dette øjeblik fra interviewet:

»Putin håner Tucker Carlson for at blive afvist fra at blive medlem af CIA, hvilket kan være den eneste sandhed, Putin har fortalt i det to timer lange interview,« skriver Igor Sushko på X.

Du kan se klippet, hvor Putin nævner CIAs afvisning af Putin herunder.

Putin mocking Tucker Carlson for getting rejected from joining the CIA might be the only truth spoken by Putin in the 2-hour interview. pic.twitter.com/F0pcsgKJ8s — Igor Sushko (@igorsushko) February 9, 2024

