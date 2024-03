Nordkoreanerne har igen i denne uge testet deres missiler.

Denne gang under opsyn af ingen ringere end landets leder, Kim Jong-un.

Missilerne, der blev testet mandag, kan bære nukleare sprænghoveder, skriver Reuters.

Mandagens test er den første i omkring to måneder, skriver mediet.

Ifølge de nordkoreanske medier var formålet at teste landets krigskapacitet.

Og de statskontrollerede medier var umiddelbart - måske ikke overraskende - begejstrede for opvisningen.

Raketterne udviste »høj mobilitet og præcis og stærk slagkraft« ved at udføre en pludselig kampmission, hvilket fremkaldte den unge leders ros, hedder det.

Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»De destruktive offensive midler som vores hær er i besiddelse af, bør mere grundigt opfylde deres missioner om at blokere og undertrykke muligheden for krig med det konstant perfekte beredskab til at ødelægge fjendens hovedstad og strukturen af ​​fjendens militære styrker,« skal Kim Jong-un have sagt til tropperne, ifølge det nordkoreanske medie KCNA.

Shin Won-sik, der er Sydkoreas forsvarsminister sagde mandag, at hvis Nordkorea affyrer et stort antal konventionelle missiler mod landet, vil det »udgøre en krigshandling« og medføre et stærkt gengældelsesangreb.