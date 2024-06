Sjældne jordarter ventes at blive centrale for fremtidens vindmøller, mobiltelefoner og forsvarsmateriel.

Norge er ikke kun rigt på olie og gas.

Europas største forekomst af sjældne jordarter er nemlig blevet fundet i Telemark sydvest for Oslo, oplyser selskabet Rare Earths Norway torsdag.

Det skriver det norske medie NRK.

I det undersøgte område - Fensfeltet ved Ulefoss - anslås det, at der er 8,78 millioner ton sjældne jordarter, som der blandt andet hos EU er stort fokus på.

Det er konklusionen efter omkring tre år med undersøgelser i området.

- Eksporten af sjældne jordartsmetaller kan blive vigtigere for Europa, end norsk gaseksport er i dag, siger Alf Reistad, som er daglig leder i Rare Earths Norway, ifølge NRK.

Også den norske erhvervsminister, Cecilie Myrseth, udtrykker begejstring.

- Vi har længe vidst, at Fensfeltet er lovende, men nu er det endelig helt sikkert, siger hun ifølge nyhedsbureauet NTB.

Imens opfordrer naturbeskyttelsesorganisationen Naturvernforbundet til påpasselighed.

– Naturvernforbundet er ikke principielt modstander af minedrift, men er meget optaget af, at alle led i processen bliver gjort ordentligt og så skånsomt som muligt, skriver leder af forbundet Truls Gulowsen på det sociale medie X.

EU ønsker at være mere uafhængig af Kina, når det gælder kritiske råmaterialer.

Men frem til nu har Kina nærmest haft monopol over for EU på kritiske råmaterialer som eksempelvis sjældne jordarter.

EU-Kommissionens præsident, Ursula von der Leyen, har ifølge NTB udtalt, at de sjældne jordarter i løbet af kort tid vil blive vigtigere end olie og gas.

De sjældne jordarter ventes at blive centrale i produktionen af fremtidens vindmøller, mobiltelefoner og forsvarsmateriel.

Fundet kan i fremtiden hjælpe Europa og forsvarsalliancen Nato med at blive mere uafhængig af andre lande.

Men en start på produktion i området ligger fortsat et stykke ude i fremtiden.

Målet er 2030, meddeler Rare Earths Norway. Det anslås ikke umiddelbart, hvor stor værdi fundet menes at have. Selskabet selv udtaler, at det fra 2030 vil kunne dække ti procent af EU's behov for sjældne jordarter.

/ritzau/