Rejsende til Storbritannien over julen bør forberede sig på kaotiske tilstande ved og omkring paskontrollen i de britiske lufthavne.

Advarslen kommer fra de britiske myndigheder, fordi blandt andet Paspolitiet er gået i strejke. Flere forskellige grupper af offentligt ansatte, er påbegyndt en strejke, som kan blive både lang og problematisk for både briterne og for millioner af tilrejsende.

»Vi forventer, at strejkerne vil blive ganske effektive, og vi beklager over for de mange mennesker, det vil berøre. Men vi har ikke andre alternativer for at tvinge regeringen til forhandlingsbordet,« siger Mark Serwotka, generalsekretær i PCS-fagbevægelsen, til BBC fredag.

Øjenvidneberetninger fra Londons Heathrow- og Gatwick-lufthavne beretter fredag morgen til britiske medier, at situationen fortsat er nogenlunde acceptabel, fordi mange tilrejsende kan benytte de digitale E-gates.

Det gælder dog ikke for familier med børn under 12 eller for tilrejsende fra områder uden for Europa. Derfor fyldes køerne gradvist op af familier og de tilrejsende, som af den ene eller anden grund ikke kan gå igennem E-gates. Erfaringen viser, at før eller siden bliver køerne meget lange.

Londons Heatthrow Airport, er en af verdens travleste. Millioner af tilrejsende kan blive berørt af strejkerne over julen Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Londons Heatthrow Airport, er en af verdens travleste. Millioner af tilrejsende kan blive berørt af strejkerne over julen Foto: HENRY NICHOLLS

B.T.s korrespondent har ved flere lejligheder selv oplevet at sidde fast i en paskø i London, og det kan tage timer. Og det er vel at mærke, uden at paspolitiet strejker.

Storbritannien er et af danskernes foretrukne rejsemål, og tusindvis af danskere skal på juleferie i London og andre britiske byer. Der er også mange danskere, der skal over at se fodboldkampe i det tætpakkede juleprogram i Premier League.

Årsagen til strejken er en længerevarende strid om løn og vilkår mellem den britiske regering og fagforeningerne, der beskylder Rishi Sunaks regering for bevidst at presse dem til at strejke i forsøget på at vinde folkelig opbakning.

Det er de ansatte i UK Border Force, Storbritanniens paspoliti, der strejker Foto: Daniel LEAL Vis mere Det er de ansatte i UK Border Force, Storbritanniens paspoliti, der strejker Foto: Daniel LEAL

»Gennemsnitsindkomsten for de offentligt ansatte, der nu går i strejke, er 23.000 pund årligt (cirka 200.000 kroner). Mindst 40.000 af vores medlemmer må benytte sig af food banks (gratis madudlevering). De er fattige i arbejde,« siger Mark Serwotka.

Fagforeningerne siger, at den britiske regering har tilbudt de ansatte en lønstigning på to procent. Men inflationen i Storbritannien er fortsat meget høj, og forbrugerprisindekset, der beskriver de faktiske omkostninger for borgerne, er steget med 9,3 procent på et år.

»Premierministeren er meget bekymret over de igangværende strejker og det besvær, de vil betyde for briterne over julen. Regeringen har hele tiden været åben for nye forhandlinger. Vi kan prøve at afhjælpe generne ved strejkerne, men vi må være ærlige og sige, at det kan blive grimt,« siger en talsmand for Rishi Sunak til City A.M.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, følger kampvalget om at blive Storbritanniens næste premierminister fra London. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, følger kampvalget om at blive Storbritanniens næste premierminister fra London.

Og det er ikke kun paspolitiet, der strejker. Togpersonalet strejker også over julen, og det samme gør sygeplejerskerne. Det betyder, at store dele af den britiske infrastruktur forventes at blive ramt.

Fagforeningerne advarer om, at de har penge i strejkekasserne til at kunne fortsætte strejkerne i op til et halvt år.

Det er svært præcist at forudsige, hvor meget kaos strejkerne vil medføre, netop fordi mange er på juleferie alligevel. Men rejsende til Storbritannien opfordres til at forberede sig på lange køer, både i lufthavne og i de britiske havne.