Den er belyst fra alle ender og kanter, Lewinskyaffæren, der sendte præsident Clinton foran en rigsret for at have løjet.

Det er 21 år siden, at præsidenten bedyrede: ‘I did not have sexual relations with that woman, miss Lewinsky’.

I en ny dokumentar taler USA’s tidligere førstedame ud om sin mands sidespring og om offentlighedens reaktion på, at hun trods affæren valgte at blive hos sin mand.

I dokumentarfilmen 'Hillary', som får premiere til marts, taler både Bill og Hillary Clinton om Lewinsky-affæren og tiden efter.

Den tidligere udenrigsminister Hillary Clinton ved præsentationen af dokumentarfilmen 'Hillary'. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Den tidligere udenrigsminister Hillary Clinton ved præsentationen af dokumentarfilmen 'Hillary'. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

Magasinet Hollywood Reporter har spurgt Hillary Clinton, hvordan hun har det med, at dokumentarfilmen nu ribber op i nogle af de gamle sår:

»Jeg vil ikke pakke det ind i vat. Det er smertefuldt, men det er også øjenåbnende, fordi vi altid har elsket hinanden og har haft hinandens ryg. Har vi haft op- og nedture som alle gifte par, jeg kender? Absolut. Måske hjælper denne film folk med at tænke over, at kærlighed og parforhold og ægteskab ofte er farvet i grå og beige,« siger hun.

I et klip siger Bill Clinton, at han er taknemmelig for, at Hillary troede så meget på deres ægteskab, at hun blev i det.

»Gud ved, hvor tung en byrde, det har været for hende,« siger han ifølge Hollywood Reporter.

Bill og Hillary Clinton kort efter, at hun måtte indse, at hun havde tabt kampen mod Donald Trump om at blive den 45. amerikanske præsident. EPA/SHAWN THEW Foto: SHAWN THEW Vis mere Bill og Hillary Clinton kort efter, at hun måtte indse, at hun havde tabt kampen mod Donald Trump om at blive den 45. amerikanske præsident. EPA/SHAWN THEW Foto: SHAWN THEW

Den anerkendelse betyder alverden for hustruen, lader hun forstå.

»Først og fremmest er jeg taknemmelig for, at han forstod, at det var en virkelig, forfærdelig tid,« siger hun og omtaler beslutningen om at blive i ægteskabet som den mest modige beslutning, hun har skullet træffe i sit liv.

Historien har siden forfulgt hende i alle mulige - og umulige - sammenhænge. Da Hillary Clinton for eksempel kæmpede mod Donald Trump om at blive USA's præsident, udtalte Trump, at Hillary 'var en passiv aktør i Bill Clintons forfærdelige behandling af kvinder', hvilket fik Trump til at holde hende 'ansvarlig for at det kunne ske'.

Ofte har det dog været kvinder, der har fordømt den tidligere førstedame for beslutningen om at stå ved sin utro ægtemands side.

Præsidentparret på anden dagen af den rigsretssag, der i 1999 blev ført mod Bill Clinton. JOYCE NALTCHAYAN / AFP Foto: JOYCE NALTCHAYAN Vis mere Præsidentparret på anden dagen af den rigsretssag, der i 1999 blev ført mod Bill Clinton. JOYCE NALTCHAYAN / AFP Foto: JOYCE NALTCHAYAN

Men samtidig med at kvinderne har haft travlt med at fordømme utroskaben, har meningsmålinger vist, at mange af de selvsamme kvinder ville genvælge Bill Clinton, hvis de fik muligheden. Et faktum som Hillary Clinton har svært ved at forlige sig med.

»Hvorfor den dobbeltmoral,« spørger hun og forsætter:

»Jeg synes, at filmen forsøger at belyse dobbeltheden. At besvare det fyldestgørende er umuligt, men i det mindste skal vi stille os selv spørgsmålet,« siger hun til magasinet.

Selvom Hillary Clinton ser sin beslutning om at forblive gift med Bill Clinton som modig, minder hun om, at 'der aldrig kun er en side i et ægteskab.'

Her 21 år efter skandalen, der truede med at vælte præsident Clinton, og som tydeligvis rokkede ved grundpillerne i Clintonparrets ægteskab, er hun ikke i tvivl om, at hun i sin tid valgte rigtigt. Og hun sender en tak til sin mand.

»Jeg er glad for, at han også valgte at blive.«