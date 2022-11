Lyt til artiklen

Donald Trump udviste både stædighed og humor, da hans stort anlagte vælgermøde i Miami blev nærmest skyllet væk af et voldsomt regnvejr.

Trump var midt i Tirade mod presse, som han beskyldte for at være i lommen på korrupte socialister, da et voldsomt regnvejr ramte Miami. Båd Trump of tilhørerne blev fuldstændigt gennemblødte på få minutter.

»Vi er en nation, der ikke længere har en fri og fair presse. Fake news er det eneste vi får, og vi er nation, der elsker at blive regnet på. Lad os blive ude i regnen,« sagde Trump, der på daværende tidspunkt havde talt i næsten en time.

Tusindvis var mødt frem til Trumps sidste, store vælgermøde før skæbnevalget tirsdag, der bliver kaldt det vigtigste i USA i mange år.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg i Miami

Og Donald Trump skulle ingen steder i regnen. Mange søgte ly, men Trump blev stædigt stående.

»Hvor længe tror I, at Joe Biden havde kunnet holde til at stå her i regnen, sagde Trump til stor jubel blandt de nu fuldstændigt gennemblødte tilhørere.

Det regnede så meget, at lysanlægget i noget tid gik ned, men Trump forsatte sin tale om, hvordan faren indefra i samfundet måtte uddrives.

»I ved jo godt, hvem der er folkets fjender,« sagde Donald Trump. Men lige for at minde sine fans om det, så kom listen: »Joe Biden, Barack Husain Obama, Hillary Clinton og Nancy Pelosi,« var gennemgående figurer i opremsningen.

Former US President Donald Trump speaks during a "Save America" rally in support of US Senator Marco Rubio (R-FL) ahead of the midterm elections at Miami-Dade County Fair and Exposition in Miami, Florida, on November 6, 2022. (Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP) Foto: EVA MARIE UZCATEGUI

»Har I hørt fra Nancy for nylig? Nej, hun er bemærkelsesværdig stille,« sagde Donald Trump, og vælgerne jublede og buhede, da Nancy Pelosi blev vist på en storskærm.

Pelosis 82-årige mand blev som bekendt overfaldet af en mand med en hammer sidste uge. Men den udåd fik ikke Trump til at holde spydighederne tilbage.

Den tidligere præsident holder sig i det hele taget ikke tilbage. En flere minutter lang video med Joe Biden, der snubler over ordene, blev fulgt op af en vurdering om, at Biden simpelthen ikke kunne tiltros koderne til USAs atomvåben.

Donald Trump tror på Republikansk sejr på tirsdag, og selvom det formodentlig bliver meget tæt, så giver meningsmålinger ham ret.

Trump-tilhængere trodser regnen i Miami

»Husk at stemme, så vi kan få smidt slynglerne på porten. Og følg med på tirsdag. Der venter os en stor sejr – og lad os bare sige, at der er en meget, meget god chance for, at jeg må komme tilbage og redde landet,« sagde Trump til udelt jubel.

Trump, 2024 kasketter prydede hele sportspladsen, hvor arrangementet blev holdt sammen med kasketter og T Shirts med MAGA (Make America Great Again) teksten.

Aftenens morsommeste øjeblik kom dog, da en helt gennemblødt Trump midt sin remse om, hvordan han alene kan genrejse USA, kom med killer-replikken

»Make America Dry Again.« Det høstede da også aftenens største bifald. De tilhørere, B.T. i Miami talte med, var ikke i tvivl om, at den rejse, der starter nu, ender i Det Hvide Hus om to år