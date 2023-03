Lyt til artiklen

USAs præsident forsøger at berolige markedet midt i blodrøde banktal, der viser, at selvom risikoen for en international bankkrise nu tales ned, så lurer frygten overalt.

I sin tale i Det Hvide Hus mandag gjorde Joe Biden, hvad kan kunne, for at forsikre amerikanerne om, at man ikke er på vej ud i endnu en finanskrise.

»Takket være hurtig handling fra min administration de seneste dage, så kan amerikanerne have tilto til, at banksystemet er sikkert,« siger Joe Biden.

Præsidenten understregede, at de midler, der nu tilføjes de kriseramte banker, kommer fra en pulje, bankerne selv har indbetalt til.

Silicon Valley bank (SVB) kollapsede på få dage, da bankens kunder mistede tiltroen til, at deres penge stod sikkert i bankens regi. Nu frygtes det, at uroren kan brede sig til andre banker Foto: DADO RUVIC

»Jeres sparepenge er til rådighed, når I har brug for dem,« siger Joe Biden

Udmeldingen kom, efter at First Republic Banks værdi mandag faldt med mere end 50 procent efter den dramatiske kollaps i Silicon Valley Bank (SVB), USAs 16.-største bank.

Internationale banker, kommentatorer og finansministre havde mandag travlt med at forsikre, at verden ikke igen er på vej ind i en finanskrise. Alligevel faldt aktiepriserne på en række store banker betragteligt.

Værdien af Barclays Bank og Standard Chartered i Storbritannien faldt mandag formiddag med mere end fire procent, selvom Bank of England over weekenden greb ind og opkøbte den engelske gren af SVB for et britisk pund for at sikre, at britiske virksomheders tilgodehavender ikke blev indefrosset.

Børstallene mandag formiddag i Frankfurt var mildest talt ikke opmuntrende. Foto: STAFF

Også værdien af danske og andre europæiske banker kom under pres mandag. Paschal Donohoe, formanden for Eurogroup, sammenslutningen af eurozonens finansministre, sagde mandag, at impakten på Europa umiddelbart er begrænsede.

»Men selvfølgelig rejser denne udvikling spørgsmål, og selvfølgelig skal dette diskuteres på dagens Eurogroup-møde,« sagde Paschal Donohoe til Bloomberg.

Stormen på SVB, hvor bankens kunder på få dage forgæves forsøgte at hæve deres indehavende i banken i et omfang, så SVB simpelthen ikke kunne følge med og til slut kollapsede, får bankverdenen til at ryste i sit fundament.

»Der kommer til at være en søgen mod større og sikrere banker,« siger Chris Weston, researchchef i Pepperstone, til Guardian.

Præsident Joe Biden og EU-Kommisionens formand, Ursula von der Leyen, kan begge blive afgørende i forhold til at forsikre deres respektive befolkninger om, at der ikke er nogen grund til at frygte en omsiggribende bankkrise. Foto: MANDEL NGAN

For bankvirksomhed er bygget på tiltro til, at banken opbevarer og forrenter ens tilgodehavende. Ryger den tiltro, ja, så er der basis for en smitsom finanskrise.

SVB var en succesrig international bank, hvor særligt tech-virksomheder og startups anbragte deres penge. Umiddelbart var det ikke som med Lehman Brothers tilbage i 2007 grådighed og uetisk forretningsgang, der forårsagede kollapset, men stigende renter. Og her ligger bekymringen også for andre banker.

SVB havde for at sikre sig investeret mange penge i lange obligationer. Det er som udgangspunkt en god strategi, men fordi renterne er steget så eksplosivt på kort tid, var banken pludselig sårbar. Når renten stiger, falder værdien af lange obligationer som udgangspunkt.

SVB blev tvunget til at handle disse obligationer på meget ufordelagtige tidspunkter for at rejse kapital, og det skabte uro blandt kunderne. SVB er på trods af størrelsen stadig en særlig nichebank med et særligt klientel. Derfor er det langtfra givet, at kunderne i andre banker vil agere lige sådan.

En international ekspert advarede mandag om behovet for, at både bankerne og myndighederne handler med sikker hånd.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg dækker den ulmende internationale bankrkrise fra Europas finanscentrum, London.

»Beslutningstagerne er måske blevet fanget på det gale ben af farten, hvormed stormen på banken greb om sig. Deres umiddelbare respons er helt afgørende for at undgå, at panikken breder sig,« skriver Huw Van Steenis, viceformand i Oliver Wyman og tidligere chef i Morgan Stanley, i Financial Times.

Umiddelbart er det de mindre og de regionale banker, der er truet. Men det er værd at notere sig, at SVB var USAs 16.-største bank.

Krisens potentielle alvor understreges også af, at både USAs præsident, Joe Biden, og Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, mandag valgte at tale direkte til befolkningen for at skabe tryghed. Men fornemmelsen her i London på finansmarkedet mandag var alt andet end rolig.