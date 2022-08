Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Alle kroppe er strandkroppe.'

Sådan lyder det fra det spanske ligestillingsministerium, der slår et slag for kropspositivisme i en national kampagne. Men der er grænser for, hvordan man må se ud. Tilsyneladende.

I kampagnen, som ministeriet har lavet i samarbejde med det spanske kvindeinstitut, har man nemlig redigeret billedet af fem kvinder i forskellige former og størrelser.

Kvinden bag kampagnen, Arte Mapache, har valgt at fjerne en models benprotese. Og så har hun desuden heller ikke fået tilladelse til at bruge billedet af modellen. Det skriver BBC.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare, hvor vred jeg er lige nu. En ting er at bruge mit billede uden min tilladelse, noget andet er at redigere min krop. Det er mere end forkert.«

Sådan lyder det ifølge BBC fra 32-årige Sian Green-Lord, som har delt historien på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af S I Â N L O R D (@sianlord_)

Sian Grren-Lord, som ses på ovenstående foto, ligger på tæppet nederst til venstre på det omtalte billede af de fem kvinder, der er på stranden.

Efterfølgende har Arte Mapach sendt en undskyldning og desuden tilbudt at dele sit honorar med alle de kvinder, som optræder på billedet.

Det er ikke første gang, at den spanske kampagne skaber splid.

For selvom intentionerne med kampagnen – der blandt andet viser en topløs kvinde, der har fået fjernet sit ene bryst – var gode nok, er ikke alle imponerede over kampagnen.

Nogle mener, at den skal udvides til også at vise mænd, med såkaldte standardkroppe.