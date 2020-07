Mange søgte væk fra lockdown inden grænselukning. Har de bragt corona med ud, kan det ramme hele Australien.

Australiens næststørste by, Melbourne, har torsdag indledt seks uger med en nedlukning.

Det sker efter en ny stigning i coronasmitten, som blandt andet har ramt et område med socialt boligbyggeri i storbyen. Her er omkring 3000 mennesker lukket inde i deres lejligheder.

Med en nedlukning for hele Melbourne skal i alt fem millioner mennesker tilbage til en hverdag med strenge coronarestriktioner, kun uger efter at de ellers var blevet ophævet.

Samtidig har myndigheder i praksis forsøgt at afskære andre australske delstater fra delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger.

Håbet er, at myndighederne kan holde fast i de lave smittetal i resten af landet.

En bølge af udrejsende fra Victoria onsdag har dog skabt bekymring.

Mange forsøgte at komme ind i nabodelstaten New South Wales, inden grænsen blev lukket, og nedlukningen begyndte.

- Et par få smittetilfælde, der kommer fra Victoria, kan gøre, at bægeret flyder over, og at vi ser udbrud, der er meget svære at kontrollere, siger epidemiologen Mary-Louise McLaws til det australske medie ABC.

/ritzau/AFP