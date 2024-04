Run, Forrest, run.

Du kender sikkert de famøse ord fra filmen Forrest Gump med Tom Hanks i hovedrollen, men kender du virkelighedens Forrest Gump?

Engelske Russell Cook, der også går under navnet Hardest Geezer (hårdeste mand, red.) har netop gennemført et 351-dages vanvidsløb.

Den 16.456 kilometer lange rute gik fra Afrikas sydligste spids til det nordligste punkt, og søndag ved omkring klokken 17 løb Russell Cook over målstregen.

Den 27-årige brite er den første i verden, der har løbet den lange strækning langs Afrikas kyst, skriver Dagbladet.

Turen gik gennem ikke færre end 16 afrikanske lande.

Ruten som Russell Cook har løbet. Foto: Russell Cook/Instagram Vis mere Ruten som Russell Cook har løbet. Foto: Russell Cook/Instagram

Ikke alle var lige glade for at få besøg af Cook. Ifølge Cook selv blev han i juli sidste år udsat for et væbnet røveri i Angola og senere forsøgt kidnappet i Congo.

På sin rejse gennem det afrikanske kontinent har Cook samlet penge ind til et velgørende formål.

Det blev til omkring fem millioner danske kroner.

Selvom turen har været lang og formodentlig fysisk anstrengende er Russell Cook ikke for smadret til at feste.

Han har derfor inviteret til fest på et hotel i den tunesiske by Bizerte, hvor målstregen var.