Umiddelbart lyder en Serie-5 kamp mellem BK Heimdal og Handelsstandens Boldklub mere spændende end et valg i Nordirland.

Men spær øjnene op. Det kan gå hen og blive vildt vigtigt, hvordan torsdagens valg ender.

»Valget i Nordirland handler om meget mere, end det umiddelbart ser ud,« siger Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

Det er nemlig det pro-irske parti Sinn Féin, der for første gang nogensinde står til at vinde valget, og det kan få store konsekvenser.

Jakob Illeborg er international korrespondent hos B.T.

Siden 1921 har Nordirland været en del af Storbritannien sammen med Skotland, Wales og England.

Men Sinn Féin ønsker at skabe ét samlet Irland.

Faktisk udgjorde Sinn Féin engang den politiske fløj af den irske oprørsbevægelse IRA, der er kendt for at være en brutal oprørsbevægelse med mord på samvittigheden.

Hvad er Sinn Féin? Venstrefløjspartiet Sinn Féin er republikansk, katolsk og nationalistisk.

Det ønsker at skabe ét samlet Irland, hvilet det protestantiske flertal i Nordirland er stærkt imod.

Sinn Féin udgjorde engang den politiske fløj af den irske oprørsbevægelse IRA.

I 1970erne og 1980erne var det ulovligt at give partiets ledere taletid i radio og tv.

Sinn Féin tilsluttede sig i 1998 den historiske Langfredagsaftale med de protestantiske unionister efter tre årtier med vold og blodudgydelser.

Siden da har Det Demokratiske Unionistparti (DUP) haft førsteministerposten i samlingsregeringen, mens Sinn Féin har spillet andenviolin med andre ministerposter.

»Sinn Féin, der i mange år blev set som den politiske arm af IRA, er på vej mod et historisk flertal i Nordirland. Det er kæmpe stort,« siger Jakob Illeborg.

Han vurderer, at følgende vil ske ved en sejr til Sinn Féin:

»Sker det, er vi på vej mod en afstemning om ét Irland i stedet for to. Det er en direkte trussel mod ideen om Storbritannien, og det er svært at se, at loyalisterne vil acceptere det,« siger B.T.s korrespondent.

Jakob Illeborg går så langt som til at sige, at det kan betyde enden for Storbritannien, som vi kender det i dag.

I forvejen er Storbritannien plaget af de mange møgsager premierminister Boris Johnson har haft i længere tid.

»Boris Johnson, som om nogen er tilhænger af ideen om Storbritannien, har ikke været en god varetager af den skrøbelige fred, og stik imod hans ønske, kan det her være begyndelsen til enden for Storbritannien,« siger han og tilføjer:

»I virkeligheden er det potentielt kæmpe stort og stærkt problematisk, ikke bare for UK, men også for EU.«