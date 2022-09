Lyt til artiklen

En amerikansk teenager, som dolkede sin voldtægtsmand ihjel, er tirsdag blevet idømt fem års prøvetid af en domstol i staten Iowa.

Den 17-årige Pieper Lewis blev desuden dømt til at betale 1,12 millioner kroner til familien til Zachary Brooks.

Han blev myrdet i Des Moines i 2020, og hun var kun 15 år gammel på det tidspunkt. Det skriver BBC.

Sidste år erklærede Lewis sig skyldig i uagtsomt manddrab og forsætlig skade. Begge anklager kan straffes med op til ti års fængsel.

Det betyder så også, at hun kan risikere 20 års fængsel, hvis hun overtræder reglerne for sin prøvetid.

Dommeren har for eksempel krævet, at hun opholder sig i et botilbud, hvor hun skal bære en sporingsenhed.

»Dette her er den anden chance du får. Du får ikke en tredje,« sagde dommeren efter afsigelsen af dommen.

At den dømte skal betale en millionerstatning til sit offers familie er lovbestemt. »Loven giver mig ikke andet valg,« sagde han.

Pieper Lewis læste op af en udmelding, hun havde forberedt, efter dommen:

»Mit hjerte er blevet brændt, men det gløder stadig gennem flammerne. Hør mig råbe, se mig gløde og se mig vokse,« skriver nyhedsbureauet AP.

I 2020 sov Lewis i en gang, efter hun var flygtet fra et hjem fuld af misbrug. En mand tog hende ind i sit hjem og solgte hende for sex.

Hun fortalte retten, at en af dem var den 37-årige Brooks. Han havde voldtaget hende mange gange.

Mordet skete i en lejlighed i Iowas hovedstad Des Moines i juni måned 2020. Lewis stak ham mere end 30 gange, og hun var kun 15 år gammel, da det skete.

Hun accepterede, at hun havde gjort noget forkert, men hun forsvarede alligevel sin opførsel.

»I mit sind var jeg overbevist om, at jeg ikke var sikker. Jeg følte, at jeg var i fare, og det resulterede i volden,« sagde hun.