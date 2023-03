Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Holger Rune og Stanislas Wawrinka er ikke umiddelbart på julekort.

Fejden mellem de to tennisstjerner tog et nyt skridt i nat, da Wawrinka besejrede danskeren i Indian Wells.

Her svarede Rune igen på Wawrinkas baby-kommentar i efteråret, da Rune besejrede ham.

»Nu har du ingenting at sige, hva?,« sagde danskeren foran kameraerne.

Foto: HARRY HOW Vis mere Foto: HARRY HOW

Og det falder i god jord hos B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

»Det hjælper selvfølgelig ikke på det diva-stempel, som en del tennisfans har klasket på Holger.«

»Men jeg synes sgu alligevel, at det er stærkt, han siger fra. Gamle, rutinerede Wawrinka viste ufatteligt lidt format, da han efter nederlaget til Rune i Paris så sig nødsaget til at tryne den danske teenager under håndtrykket ved nettet. Hvor var det ynkeligt.«

»Så jeg hylder, at Holger Rune valgte at udstille det hykleri, der ligger i, at så længe Wawrinka vinder, så kan vi godt være gode venner,« lyder det fra Vøge.

Runes stikpille er et meget godt bevis på det, der gør danskeren helt speciel på tennisbanen.

»Det er ilden i øjnene og de sammenbidte tænder, der gør Holger så god. Og det skal han ikke skrue ned for. Han skal ikke finde sig i, at afdankede typer prøver at intimidere ham. Så længe, at de verbale infights bruges som motivationsbrændstof - og ikke distraherer hans fokus,« siger Vøge.