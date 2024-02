Der bliver løbet stærkt i fibernet- og telebranchen, og det er giganten Norlys' opkøb af den danske del af Telia.

»Det er helt reelt en potentiel gamechanger. Norlys er en meget stor spiller, som har musklerne til at rykke rigtig meget på telemarkedet i Danmark,« siger redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har med forehold netop godkendt, at Norlys køber den danske del af Telia.

Det vil betyde, at giganten, der i særdeleshed forsyner danskerne med internet og elektricitet, nu også får en stor bid af mobilbranchen.

»Det interessante bliver at se, hvad Norlys går i markedet med de kommende år,« siger Niels Philip Kjeldsen og uddyber:

»Norlys har talt en del om, at de kommer til at gå efter at sælge hele løsninger til hjemmet - ladestander, el, bredbånd, telefoni - altså at dominere husstanden på en eller anden måde.«

Norlys, som også er kæmpestore på fibernet, som sælger el og som tidligere har omdøbt Stofa og Boxer til Norlys, vil dermed blive en stor spiller på markedet.

Deres unikke muligheder med de mange varer, de sælger, er måske startskuddet til noget nyt, lyder det.

»For forbrugerne bliver det interessante, hvad det er for nogle pakker, hvordan prissætningen er, hvordan de fysiske butikker ser ud, og ikke mindst hvornår Norlys reelt er klar til at levere de her alt i en-løsninger.«

»I sig selv er det jo ikke hverdagskost, at vi ser så stort et brand som Telia med 1,35 millioner kundeforhold forlade Danmark. Telia har i perioder fyldt rigtig meget, så alene Telias exit er en stor forskubbelse.«

Man skal dog lige væbne sig med en smule tålmodighed, før man kan se, hvordan kortene falder.

»Der går nok et år eller to, før vi ser det her Norlys-projekt foldet ud i fuld effekt,« siger B.T. Penges redaktionschef og fortsætter:

»Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, fordi telemarkedet i et par år nu har virket lidt fastlåst i forhold til koncepter, priser, kampagneformer og den slags. Det bliver ret spændende at se, om Norlys kan skubbe til den dynamik.«

For at opnå godkendelse til købet af Telias danske del, har Norlys måttet acceptere, at deres vidtrækkende fibernet er tilgængeligt for konkurrenter. Og det skal ske på rimelige vilkår, bemærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.