Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er bestemt ikke alle, der får lov til at møde de store musikstjerner.

Men Cecilie Schmeichel var en af de heldige under en af Ed Sheerans koncerter i København.

Hitmusikeren spiller i alt fire udsolgte koncerter i Øresundsparken på Amager, og onsdag var Cecilie Schmeichel ikke kun blandt publikum.

Hun fik også lov til at komme backstage og hilse på stjernen, der er kendt for hits som 'Shape of you', 'Castle on the hill' og 'I see fire'.

Det viser hun i en video på Instagram, og til Billed-Bladet fortæller hun, hvordan sangeren hilste på alle og fik taget selfies med det samme, så telefonerne kunne komme tilbage i lommen, og samtalen kunne fortsætte uden elektronik.

»Jeg er dybt imponeret over, den måde han er som person. Han ejer jo ikke en telefon. Han er ikke til sociale medier, det er der nogen, der klarer for ham,« fortæller Cecilie Schmeichel.

Det er anden gang, hun får lov til at hilse på Ed Sheeran. Første gang var for nogle år siden, da han gav koncert i Odense.

Et møde, der blev sat i værk, fordi Ed Sheerans tourmanager ønskede at komme i kontakt Peter Schmeichel, som Ed Sheeran er kæmpe fan af og ønskede at møde.

Ed Sheeran til den første af de udsolgte koncerter i København. Foto: Torben Christensen Vis mere Ed Sheeran til den første af de udsolgte koncerter i København. Foto: Torben Christensen

Cecilie Schmeichel havde fødselsdag på koncertdagen, og hun svarede tilbage, at hun gerne ville hjælpe med at få sin far til koncert, hvis hun også fik lov til at komme med.

Ed Sheeran spiller den sidste koncert på dansk jord lørdag aften. Han er blevet rost til skyerne af anmelderne, og i B.T. fik han fem ud af seks stjerne efter det, der blev kaldt 'en historisk magtdemonstration'.

Anmeldelsen af koncerten kan du læse her.