Niklas Grundel Petersen husker øjeblikket, som var det i går.

Da han stak sit fiskenet ud gennem lågen for at holde den store sibiriske tiger væk.

Da tigeren bed fast om fiskenettet og trak til, så Niklas kurede hen over det kolde betongulv i den sydsvenske Ölands Djurpark.

Det er et under, at den dengang 18-årige Niklas ikke mistede livet den dag i 2017.

Et mirakel kan man gå så langt som at sige.

Få minutter forinden havde han som dyrepasser-praktikant i Ölands Djurpark fået besked om at rengøre tigrenes bassin.

Derfor sørgede Niklas først for, at de sibiriske tigere var inde i deres respektive bure, før han gik ind til deres indendørsområde.

Praktikanten holdt døren åben til tigrenes udendørsanlæg og begyndte så at gøre bassinet rent.

Men Niklas nåede dårligt at få knofedtet i brug, før han ud ad øjenkrogen så sin kollega vifte med armene.

»Min kollega kom løbende og pegede hen mod den dør, jeg havde efterladt åben, og da jeg kiggede derhen, kunne jeg se, at en stor tiger stod i døråbningen. Den kiggede heldigvis væk fra mig,« fortæller Niklas Grundel Petersen.

Her ses Niklas Grundel Petersen, der i 2017 stod med ryggen til, da en tiger i Ölands Dyrepark kunne have angrebet ham

Den unge praktikant vidste, at det med stor sandsynligvis var lig med den hurtige død, hvis tigeren fik øje på ham, så stille og roligt sneg han sig hen til den låge, hvor tigeren åbenbart var kommet ud.

Da han var kommet ind bag lågen og kiggede sig bagud, kunne han se, hvordan tigeren nærmede sig lågen, der ikke kunne lukke helt i.

»Jeg gik lidt i panik, fordi jeg var fanget derinde, og tigeren stod jo lige ude foran, så jeg fandt et stort fiskenet og stak ud gennem lågen for at få den væk. Men tigeren bed fast om det og slæbte mig hen ad gulvet,« fortæller Niklas.

Efter kort tovtrækning lykkedes det Niklas' kollega at lukke ham ud, og her blev han taget imod af parkens leder.

Men nærdødsoplevelsen blev ikke håndteret, som han havde håbet og troet på.

»Det var jo heldigt, at jeg ikke var død, men de talte bare om, at jeg havde tavshedspligt og andre ting. Det var det, de fokuserede på,« fortæller han.

Hermed et billede af Ölands Djurpark i Färjestaden. Foto: Google Maps

Det er dog ikke alle, der er så heldige i Ölands Djurpark.

Sidste søndag blev en medarbejder i parken nemlig stanget ihjel af en elgantilope.

Ulykken, der kostede den ansattes liv, overrasker ikke Niklas, der kalder den overordnede sikkerhed i parken for »helt elendig«.

Og den overrasker heller ikke Mikkel Louis Kaad Rasmussen.

Mikkel læste nemlig i 2016 til dyrepasser på Roskilde Tekniske Skole ligesom Niklas, og han havde ligeledes et praktikophold i den svenske park.

Et ophold, der en dag stoppede brat, da Mikkel blev hentet af sine forældre i Sverige.

Det skete efter en episode, hvor den unge praktikant pludselig stod ansigt til ansigt med en stor løve.

Der var kun et par meters afstand mellem dem, men heldigvis kunne Mikkel nå at vende sig og smække en dør bag sig.

Mikkel og Niklas var ikke praktikanter på samme tid, men der er to store lighedspunkter ved deres oplevelser.

Det ene er, at de begge oplevede mødet med rovdyrene som nærdødsoplevelser, der satte sig hårdt og krævede psykologsamtaler.

Det andet er, at de begge blev truet til tavshed af dyreparken.

»Parken sagde til mig, at de ville tage mig i retten, hvis jeg ikke holdt min kæft, og sådan var det med mange ting. Jeg blev en dag bidt af en zebra-mangust og skulle på skadestuen, men der fik jeg at vide, at jeg skulle fortælle, at det var en kat,« fortæller Niklas.

Derfor gik der også flere år, før en ansat på Roskilde Tekniske Skole – Michael Jørgensen – fik nys om episoderne.

Han kørte herefter op og hentede tre danske praktikanter hjem til Danmark, men i dag er der stadig rig mulighed for, at man kan tage sin praktik i dyreparken.

Skolerne kan nemlig ikke forbyde, at du som dyrepasserelev vælger at tage din praktik i Ölands Djurpark.

Men det vil Michael Jørgensen ikke anbefale.

»Sikkerheden er virkelig ikke god, og jeg har forsøgt at råbe op om sagerne mange gange, men der er ikke sket noget. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Det er en skandale,« siger Michael Jørgensen, der er zoofaglig konsulent.

De to sager er blevet taget op i SDF – den svenske djurparks-forening – men her valgte man ikke at melde dem til vores naboers pendent til vores Arbejdstilsynet.

En beslutning, der ifølge B.T.s oplysninger delte vandene så meget i SDFs bestyrelse, at én person af den grund valgte at forlade sin post.

Michael Jørgensen har ligeledes meldt de to episoder til den europæiske zoo-organisation (EAZA), men her er man endnu ikke kommet med en status på sagen.

B.T. tog i sidste uge både telefonisk og skriftlig kontakt til Ölands Djurpark, men man er ikke vendt tilbage på henvendelserne.