Der er drengestreger i ordets uskyldige forstand, og så er der drengestreger, hvor man fristes til at tage sig til hovedet.

I denne artikel skal du læse om sidstnævnte.

Det lokale politi i Viborg modtog nemlig lørdag en henvendelse fra en bekymret borger, der undrede sig over dét, vedkommende kunne observere ude på vejen.

Det skriver TV Midtvest.

Ude på vejen – Skotteborg i Viborg – løb der nemlig tre unge mænd rundt og fyrede fyrværkeri af.

Og endnu værre: De legede 'chicken' – eller kylling.

En leg, der kort fortalt går ud på, at man gør opstilling på en trafikeret vej og står der så længe, man tør, før en bil kommer faretruendetæt på.

Politiet fik fat i de tre unge mænd, og oplyser over for TV Midtvest, at »det virkelig er noget skidt« med den leg.

Og så kommer man med en opfordring til forældrene ude i landet.

»Vi har sikret drengenes navne, og vi giver det videre til vores forebyggende indsats. Men vi vil gerne opfordre forældre til at forsøge at komme ind til deres børn og gøre dem klar over hvor farligt, det her er,« siger politikommissær Peter Søndergaard.