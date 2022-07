Lyt til artiklen

»SAS mener, at min dreng på 12 år kan flyve gennem fire lufthavne på egen hånd.«

Daniel Hovedskou og hans familie er nogle af de mange danskere, der har fået deres fly aflyst på grund af SAS-strejken.

Familien sidder derfor strandet i Toronto, Canada, hvor de er på familiebesøg.

»Vi er på besøg hos min kones mor og børnenes mormor. Vi har ikke set hinanden i tre år på grund af corona, så vi havde glædet os,« fortæller Daniel Hovedskou fra Roskilde.

Men de seneste dage har været svære at nyde for familien.

Familien Hovedskou besøger børnenes mormor, som bor i Toronto i Canada. Foto: Privat Vis mere Familien Hovedskou besøger børnenes mormor, som bor i Toronto i Canada. Foto: Privat

Allerede fredag skifter det fly, som skulle have fløjet dem hjem onsdag, status fra 'planlagt' til 'sandsynligvis aflyst, hvis strejke fortsætter'.

»Det har da klart været ødelæggende for ferien, fordi det har været en underliggende ting. Man har ikke rigtig kunnet slappe af.«

Og tirsdag, altså dagen før, kommer den endelige melding om, at flyet er aflyst.

Familien er derfor blevet ombooket – og det er her turbulensen indtræffer. Familien skal nemlig – ifølge SAS – flyve hele vejen fra Canada til Danmark hver for sig. En tur med to mellemlandinger og i alt fire lufthavne.

Det handler konflikten om Spørger man ledelsen i SAS, er det selskabets overlevelse. En stor redningsplan for selskabets økonomi forudsætter besparelser blandt andet på lønninger.

Spørger man piloterne i Dansk Pilotforening, er det et forsvar for den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere laver aftaler og overholder dem.

Under coronakrisen opsagde SAS omkring halvdelen af piloterne, men med en aftale om genansættelse, når der igen var brug for dem.

Fagforeningen er utilfreds med, at SAS siden har ansat piloter i to datterselskaber, SAS Link og SAS Connect, som ifølge fagforeningen har dårligere vilkår.

De to SAS-datterselskaber har i Danmark tegnet overenskomst med en konkurrerende fagforening, Flyvebranchens Personale Union (FPU). Kilder: SAS, Dansk Pilotforening, Ritzau.

»Vi er blevet delt op i tre flyvninger, hvilket betyder, at min søn Sebastian på 12 år skal flyve alene. Min kone og søn Casper på seks år skal flyve sammen, og jeg skal flyve alene,« fortæller Daniel Hovedskou og uddyber:

»Sebastian skulle have en ungdomsbillet, fordi han er mellem 12 og 25 år, og derfor kunne jeg ikke booke billetterne sammen, men derimod separat, dengang jeg købte dem. Men jeg lavede selvfølgelig bestillingerne lige efter hinanden og bookede samme fly.«

SAS mener, at Sebastian på 12 år (t.v.) godt kan flyve alene. Foto: Privat Vis mere SAS mener, at Sebastian på 12 år (t.v.) godt kan flyve alene. Foto: Privat

Men SAS' løsning kommer ikke til at ske, fastslår Daniel.

»Han tager ikke engang toget alene fra Roskilde og til Randers for at besøge mine forældre. Så at skulle sende ham ud i fire forskellige lufthavne er helt udelukket.«

Den konstatering har dog været en udfordring for ham at komme igennem med til SAS.

Ifølge Daniel har deres kundeservice været yderst kritisabel. En holdning, der deles af mange på blandt andet Trustpilot.

»Kundeservice fortæller mig, at jeg kan ringe rundt til de tre forskellige flyselskaber, som Sebastian skulle flyve med, og sige, at han skal hjælpes. Det er helt håbløst,« siger Daniel Hovedskou.

Han er overrasket over, at SAS ikke er bedre til at håndtere sagen. Både i forhold til billetterne, men også i forhold til økonomien.

For hvis familien Hovedskou siger nej til SAS' nye afgange, er løsningen at annullere de oprindelige billetter og få pengene tilbage.

»Men så er problemet, at vi købte billetterne for længe siden, for at få en god pris. Dengang gav vi mellem 13. og 15.000 kroner. Hvis vi skal købe billetterne nu, så koster de omkring 40.000.«

»Det er pest eller kolera,« understreger Daniel.

Mor, Casper og Sebastian. Foto: Privat Vis mere Mor, Casper og Sebastian. Foto: Privat

Hvor længe SAS-strejken forsætter, er lige nu et stort spørgsmål.

Onsdag formiddag er ledelsen i flyselskabet og piloternes fagforening dog gået i gang med forhandlinger i Stockholm.

Parterne skal forsøge at forhandle en ny overenskomstaftale på plads. Det er hidtil ikke lykkedes, og det er årsagen til, at piloter fra SAS strejker i øjeblikket.