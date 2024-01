Den Internationale Domstol i Haag kræver, at Israel stopper og retsforfølger folk, der opfordrer til folkedrab på palæstinensere.

»Det er helt unormalt,« siger Ulrik Graff, der er specialkonsulent i Center for Operativ Folkeret under Forsvarsakademiet.

»Men det skyldes, at der bliver sagt ting af israelske politikere og officerer, der – hvis man tager det for gode varer – tyder på, at de har til hensigt at flytte eller dræbe den palæstinensiske befolkning. Og domstolen siger nu, at de skal sørge for ikke at sende det signal.«

Ulrik Graff er selv flere gange blevet forbløffet over kontroversielle udtalelser fra højtstående israelere under krigen i Gaza. Han tager screenshots, når han støder på udtalelserne i medierne og har lavet en lille samling.

En af udtalelserne stammer fra Israels forsvarsminister, Yoav Gallant, og lyder sådan her:

»Vi bekæmper menneskelige dyr og handler derefter.«

Udtalelserne fra den israelske forsvarsminister og andre højtstående israelere er ifølge Ulrik Graff en væsentlig brik i sagen ved Den Internationale Domstol i Haag, hvor Israel bliver anklaget for folkedrab af Sydafrika.

»Nogle gange ser man handlingerne, men det er meget sjældent, man ser det, der tyder på en hensigt,« siger han.

Netop udtalelsen fra den israelske forsvarsminister blev også fremhævet som et problem af Den Internationale Domstols præsident, Joan Donoghue, da hun præsenterede domstolens afgørelse fredag.

Hvad siger Den Internationale Domstol? »Israel skal træffe alle foranstaltninger, der står i dets magt, for at forhindre og straffe direkte og offentlige tilskyndelse til at begå folkedrab i forhold til medlemmer af den palæstinensiske gruppe i Gazastriben,« står der i domstolens afgørelse.

En anden ekspert i folkeret, lektor Marc Schack fra Københavns Universitet, hæfter sig desuden ved flere mere eksplicitte opfordringer til folkedrab fra folk længere nede i gelledet:

»Det er simpelthen strafbart. Det er noget, man skal straffe,« siger han.

Han peger på en udtalelse fra en 95-årig israelsk reservist ved navn Ezra Yachin. Udtalelsen er en af mange, som Sydafrika – der startede sagen mod Israel – har sendt til Den Internationale Domstol.

Ifølge Sydafrika blev den gamle reservist i oktober kaldt ind for at booste de israelske soldaters moral efter den palæstinensiske terrororganisation Hamas' brutale angreb. Den 95-årige mand skulle være blevet kørt rundt i et israelsk militærkøretøj og for eksempel have sagt:

»Slet mindet om dem. Slet dem, deres familier, mødre og børn.«

Sydafrika citerer også den gamle reservist for at have sagt:

»Alle jøder med et våben bør gå ud og dræbe dem. Hvis du har en arabisk nabo, så tøv ikke, gå hjem til ham og skyd ham.«

Udtalelsen er ifølge lektor Marc Schack »en klar opfordring til folkedrab«:

»Sådan noget bliver man nødt til at reagere på,« siger han.

Israel har forsvaret sig med, at de forskellige udtalelser, som Sydafrika har indsendt til domstolen i Haag, er blevet tilsidesat af officielle ordrer fra landets militære ledelse.

Den Internationale Domstols præsident, Joan Donoghue, kort før hun kom med afgørelsen fredag den 26. januar. Foto: Remko De Waal/AFP/Ritzau Scanpix

Domstolens krav om, at Israel stopper og retsforfølger opfordringer til folkedrab, er blot et af flere i den nye afgørelse, der kom fredag, efter at Sydafrika har anklaget Israel for folkedrab.

Den Internationale Domstol har ikke givet Sydafrika ret i, at Israel begår folkedrab i Gaza. Men domstolen går videre med sagen og beder Israel om at vende tilbage om en måned og føre bevis for, at landet gør alt, hvad det kan for at forhindre folkedrab.

Der er tale om et tydeligt budskab, mener Ulrik Graff fra Forsvarsakademiet:

»Domstolen havde mulighed for at lukke sagen her og sige, at det ikke er noget at komme efter. Men det gør domstolen ikke. Det er et hint om, at domstolen er bekymret.«

Også Marc Schack mener, at der er tale om en »klar« afgørelse:

»Der har ikke været nogen tvivl om, at Sydafrikas sag er stærk nok til, at den kan fortsætte,« siger Marc Schack.

Marc Schack har tidligere vurderet, at Israel – ligesom den palæstinensiske terrororganisation Hamas – har begået krigsforbrydelser. Blandt andet i forbindelse med et angreb i Jabalia i Gaza, der havde mange civile ofre.

Ulrik Graff fra Forsvarsakademiet har været mere tilbageholdende med at konkludere noget.

Han kan stadig ikke sætte fingeren på ét bestemt israelsk bombeangreb, som han tør kalde en krigsforbrydelse, fordi han ikke har indsigt i de israelske efterretninger, der ligger bag angrebene, og som muligvis kan forklare og forsvare angrebenes karakter.

Ulrik Graff føler sig alligevel sikker på, at Israel er gået over stregen. Det skyldes især nye oplysninger om de israelske bomber, der er blevet kastet over Gaza:

»Med den viden, jeg har nu, så tyder alt på, at Israel ikke har overholdt den humanitære folkeret,« siger han og fortsætter:

»Amerikanske efterretningskilder har lækket – og jeg formoder, det er rigtigt – at cirka halvdelen af den luftleverede ammunition, der bliver brugt, er 'dumb bombs', der hverken er laser- eller GPS-styrede.«

»Det er ikke i sig selv folkeretsstødeligt at bruge 'dumb bombs', men at anvende dem i en by er ikke særlig præcist.«

Derudover hæfter Ulrik Graff sig ved, at der angiveligt er blevet brugt et stort antal '2.000 pund-bomber':

»Det er de største konventionelle luftvåbenbomber. At anvende den størrelse ammunition i en by giver kæmpestor risiko for kollateral skade,« siger han.

Ingen af de to eksperter konkluderer, at Israel har begået folkedrab.