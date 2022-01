Den verdenskendte avis New York Times har peget på 52 steder i verden, man skal besøge i 2022 – og her er Danmark igen i år repræsenteret.

New York Times har således placeret Thy i Nordjylland på listen med en placering som nummer 27.

Og det vækker ekstrem jubel hos CEO i Destination Nordvestkysten, Peter Krusborg Pedersen.

»Det er helt unikt.«

Listen tæller 52 steder på hele kloden. Foto: Henning Bagger Vis mere Listen tæller 52 steder på hele kloden. Foto: Henning Bagger

»Nu er vi jo nordjyder, så vi er lidt påpasselige med at have armene helt oppe. Men det er sindssygt stort – og vi er enormt glade og stolte,« siger han til B.T.

Om Thy skriver New York Times blandt andet, at det er en form for 'Danmarks ydergrænse' – så langt væk fra København, du næsten kan komme.

Stedet har tykke skove, stille klitter og en mystisk kuling, lyder teksten videre. Derudover bliver Thy beskrevet som Cold Hawaii, et epicenter for vindenergi, hvor man nyde kolde øl, friske fisk og natur.

»Det er en blåstempling af de værdier, vi dyrker i Thy. Og det er bare ekstremt prestigefyldt at få et medie som New York Times til at bekræfte det.«

»Det bonger bare ind på alle parametre. Vi håber jo, at det åbner op for os rent kendskabsmæssigt – og at vi fanger de målgrupper, vi ikke umiddelbart har.«

Peter Krusborg Pedersen forklarer, at området har godt fat i Norden, Tyskland og Holland. Men det kniber mere, når vi kommer til steder som England og USA.

»Det er en anden barriere. Når vi nu er blandt de 52, har vi en forhåbning om, at der går en sport i at komme hertil. Uanset hvor dyrt og langt væk, det ligger. At være på en anbefalede liste, giver bare enorm interesse,« siger Peter Krusborg Pedersen.

Både Aarhus, Aalborg, København og Grønland har tidligere været på samme liste i andre år.

Også Grønland er i år med på listen, som du kan se HER.