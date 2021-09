Masser af danske restauranter kunne i går juble, da de fik tildelt en, to eller tre af de attraktive Michelin-stjerner. Men i Aalborg var der ikke meget at juble over.

For igen i år måtte den nordjyske hovedstad se sig forbigået af den franske restaurantguide. Der blev nemlig ikke givet en eneste stjerne til de aalborgensiske restauranter.

Og det er ikke overraskende, lyder det fra ejeren af restaurant Tabu i Aalborg.

»Det har jo været nogle svære år på grund af covid-19, så jeg tror ikke engang, de har besøgt regionen,« siger Tabu-ejer Michael 'Miv' Pedersen, selvom han ikke er 100 procent sikker på, at Michelin ikke har været her.

For Michelinanmelderne melder ikke deres ankomst, men der er nogle tegn, som restauratøren holder øje med.

»De er som regel ude at spise alene. Og så er vi jo opmærksomme på, om de sidder og noterer noget ned. Og hvis der er nogen, der mener at have set dem, så plejer rygtet at spredes, og det har det ikke gjort i år.«

Han vurderer, at sidst Michelin lagde turen forbi Aalborg var i 2019. Dengang fik Tabu en såkaldt 'Michelin Plate', som ifølge guiden selv bliver givet til restauranter der 'ganske enkelt serverer god mad'. Og den hæder har restaurant Tabu beholdt lige siden.

»Vi er tilfredse med den plate, vi har nu. Det kræver hårdt arbejde at få sådan en,« siger Michael 'Miv' Pedersen.

Selvom han ikke havde forventet at få en stjerne, fulgte kokken alligevel med i uddelingen mandag aften.

»Jeg sad selvfølgelig og lurede. Dem, der fik en stjerne havde også fortjent det. Der var ikke nogen overraskelser.«

I Jylland fik blandt andet Lyst i Vejle en stjerne, mens flere restauranter i Aarhus også fik stjernedrys.

Kan man simpelthen ikke køre helt til Aalborg på Michelin-dæk?

»Jeg tror ikke, det er det, der gør det. Jeg kender flere, der kører rundt på dem. Men stjernerne skal nok komme til Aalborg en dag. Det er bare et spørgsmål om tid,« siger han og fortsætter:

»Jeg håber da, at vi får en til næste år. Men det kræver, at der i Aalborg kommer en bredere skare af dygtige tjenere og sommelierer. Det er de færreste restauranter heroppe, der har nogen med 10 års erfaring. De søger oftest mod København eller udlandet,« slutter Michael 'Miv' Pedersen.