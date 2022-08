Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter at Kongehuset valgte at trække de kongelige børn ud af kostskolen Herluftsholm, har der været radiotavshed omkring det fremtidige skolevalg.

Og nu, under en uge til skolestart, ved danskerne endnu ikke, hvor prinsesse Isabella og prins Christian skal fortsætte deres skolegang.

Ifølge royal korrespondent på B.T., Jacob Heinel Jensen, er der tale om en »atypisk situation« – men tavsheden er ikke uden grund, mener han:

»Normalt er de royale børns uddannelse inden for deres privatsfære, men efter Herlufsholm-sagen er det svært at fastholde, fordi der har været så meget offentlig bevågenhed,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

Jacob Heinel, B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel, B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

»Derfor er man meget påpasselig med, hvornår og hvordan man melder valget om skolegang ud. Det vil skabe helt vildt meget opmærksomhed, mere end nogensinde, fordi det vil blive analyseret og kommenteret, og Kongehuset er jo interesseret i at børnene får en så normal skolestart som muligt.«

Ifølge korrespondenten er der mange ting på spil i forbindelse med det fremtidige skolevalg.

Danskerne har nemlig i den grad taget stilling til, hvor prinsesse Isabella og prins Christian skal starte efter sommerferien.

Og en YouGov-undersøgelse lavet for B.T. viser, at danskerne vil have forandring.

Størstedelen, der har valgt en svarmulighed, ønsker, at prins Christian og prinsesse Isabella skal gå på et offentligt gymnasium i Danmark.

30 procent så helst, at prins Christian begyndte på et offentligt gymnasium i Danmark, og 32 procent så gerne, at prinsesse Isabella fulgte i storebrors fodspor og gjorde det samme.

Foto fra prinsesse Isabellas konfirmation i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og børnene Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto fra prinsesse Isabellas konfirmation i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og børnene Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine. Foto: Bax Lindhardt

Den store opmærksomhed omkring skolevalget er dog »uheldig,« mener Jacob Heinel Jensen.

»Det må være dybt underligt for børnene at stå i en situation, hvor folket har en mening til ens skolevalg. Det må være hårdt. Normalt er holdningen, at man er et barn indtil man er 18 år, men i den her sag er børnene måske blevet voksne lidt for hurtigt på grund af opmærksomheden. Det er uheldigt.«

Han forudser at Kongehuset er interesseret i at minimere opmærksomheden, og derfor ikke vil invitere pressen til at tage fotos af første skoledag, som man ellers tidligere har gjort.

»De vil nok undgå den postyr og derfor gå den mere 'ufarlige vej,' hvor pressen ikke er velkommen. Så vælger man nok at sende et foto ud, ligesom man gjorde, da prins Christian begyndte på Herluftsholm. Den model kunne jeg godt forestille mig, at man valgte,« lyder det fra B.T.s royale korrespondent.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han blev trukket ud. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han blev trukket ud. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

I forhold til valget af skole, mener han, at alt kan ske.

»Det vildeste er, at det skal ske i de sidste timer. Og at alt kan ske. Jeg formoder, at prinsesse Isabella fortsætter på Tranegårdskolen og så bliver det interessant at se, hvor prins Christian skal gå – om det bliver Øregård, Gammel Hellerup, Zahles eller noget helt andet.«

»Men uanset hvad, så er vi klogere, når ugen er slut. Det er jo allerede på mandag,« afslutter Jacob Heinel Jensen.