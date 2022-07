Lyt til artiklen

Når valget står mellem en privat skole, et udlandsophold eller en offentligt skole, så er danskerne ikke i tvivl.

Snart skal prins Christian og prinsesse Isabella træde ind på en ny skole.

Det skal de, da kronprinsparret valgte at trække de kongelige børn ud af kostskolen Herlufsholm, og nu afventer mange det fremtidige skolevalg.

En ny YouGov-undersøgelse lavet for B.T. viser, at danskerne vil have forandring.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han blev trukket ud. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han blev trukket ud. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Størstedelen, der har valgt en svarmulighed, ønsker, at prins Christian og prinsesse Isabella skal gå på et offentligt gymnasium i Danmark.

»Jeg tænker, at det afspejler ønsket om, at medlemmerne af kongehuset ikke behøver at være ophøjede skikkelser, der lever på en anden planet,« siger Jacob Heinel Jensen, der er B.T.s royale korrespondent.

30 procent så helst, at prins Christian begyndte på et offentligt gymnasium i Danmark, og 32 procent så gerne, at prinsesse Isabella fulgte i storebrors fodspor og gjorde det samme.

»Det passer langt bedre, at man sender børnene på et offentligt gymnasium fremfor et forstokket, konservativt og nu skandaleramt sted som Herlufholm.«

»Det er ikke det, danskerne ønsker, at de kongelige skal være en del af. De skal være nede på jorden, og det er det, undersøgelsen afspejler,« siger B.T.s royale korrespondent.

Et udlandsophold for kronprinsparrets børn skraber bunden i undersøgelsen. To procent af danskere ønsker et offentligt gymnasium i udlandet for prins Christian og blot en procent for prinsesse Isabella.

»Det er meget, meget få, der vil have, at de skal til udlandet. Der har i gamle dage været en tradition for, at man blev sendt til udlandet, hvor man skulle på en streng kostskole.«

Kronprins Frederik blev sammen med prins Joachim sendt på den franske kostskole École des Roches tilbage i begyndelsen af 1980erne. Kronprinsen har tidligere fortalt om sine barske oplevelser på kostskolen.

»Men det er der ikke nogen, der gider mere. Danskerne vil have, at de her børn bliver som os andre,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

Prinsesse Isabella, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary stiller op til fotografering efter Prinsesse Isabella er blevet konfirmeret i Fredensborg Slotskirke i Fredensborg. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Isabella, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary stiller op til fotografering efter Prinsesse Isabella er blevet konfirmeret i Fredensborg Slotskirke i Fredensborg. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hele 41 procent svarer i undersøgelsen, at de ikke har en holdning til, hvor prins Christian og prinsesse Isabella skal gå i skole.

»Der tror jeg handler om, at der er en stor gruppe danskere, der tænker, at kronprinsparret må vælge, som de selv vil.«

»Men når man ser bort fra den kategori, så hæfter jeg mig ved, at der er flest, der vil have et offentligt gymnasium,« tilføjer Jacob Heinel Jensen.

B.T.s royale korrespondent vurderer, at et offentligt gymnasium nord for København er en oplagt mulighed.

»Man skal også huske på, at kronprinsparret ikke sendte deres børn i folkeskole på Københavns Vestegn.«

»Når de skal vælge et gymnasium, skal det selvfølgelig være praktisk, men det skal også være et gymnasium, der udstråler en vis kvalitet. Her tænker jeg eksempelvis på Gammel Hellerup Gymnasium eller Øregård Gymnasium,« siger Jacob Heinel Jensen.