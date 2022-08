Lyt til artiklen

Det er slut med at søge hjælp for de selvmordstruede hos Livslinjen om natten. Derudover er der afsat lige præcis nul ekstra kroner til psykiatrien.

Det har fået kritikken til at rase fra flere sider, efter finansminister Nicolai Wammen (S) onsdag præsenterede regeringens udspil til finansloven.

Det sker på trods af, at B.T. gennem længere tid har beskrevet, hvordan alvorligt syge børn og unge bliver afvist på grund af manglende ressourcer, mens patienter begår selvmord på de psykiatriske afdelinger.

Det er alvorlige konsekvenser, der har fået politikere fra både blå og rød blok til at kræve handling.

Men den handling skal vi nu kigge langt efter.

»Jeg synes, det er SÅ tragisk, at regeringen tænker på den måde, de gør. Med alt det der er sket i psykiatrien og senest tragedien i Field's, så fatter jeg simpelthen ikke, at regeringen ikke har sat det her meget højt på dagsordenen,« fortæller Pia Kjærsgaard, værdiordfører i Dansk Folkeparti, til B.T.

Der er tale om to millioner kroner, som det koster at holde telefonerne åbne for selvmordstruede danskere om natten.

»På det store budget er det jo ingen penge. Så jeg forstår ingenting. Det er fuldstændig sindssygt, det der foregår,« slår hun fast.

Og Pia Kjærsgaard er langt fra den eneste, der har det på den måde. Jane Heitmann, der er psykiatriordfører for Venstre, kalder det »helt godnat«, at regeringen ikke kan finde de to millioner, det koster.

Og Radikale Venstres sundhedsordfører Stinus Lindgreen har siden 2019 kæmpet for at holde linjen åben om natten.

»Selvom jeg accepterer, at det er nødvendigt med en stram finanslov med de omstændigheder, vi er i, så er lukningen af Livslinjen fuldstændig uforståelig,« fortæller han til B.T.

»Det koster i det store billede et minimalt beløb, men effekten er enorm. Behovet er der desværre.«

Livslinjen har i et skriftligt svar til B.T. tidligere fortalt, at de ikke har ressourcerne til at tage imod opkald fra alle de mennesker, som har brug for hjælp.

I 2021 modtog livslinjen lidt over 161.000 indringninger. Af de mange henvendelser formåede de at besvare 14.018 henvendelser.