Det var en episode, hvor Thomas Kastrup-Larsen brød grædende sammen foran en gruppe medarbejdere, der fik S-borgmesteren til at sygemelde sig med stress.

Og den episode kom efter et år med store, tunge politiske sager, mange aktindsigter og en tumultarisk valgkamp, fortæller Thomas Kastrup-Larsen i et interview med B.T..

»Jeg havde markante stressymptomer. Jeg havde snurren i tænderne, snurren for brystet, og så sov jeg kun halvanden time om natten. Det var ganske enkelt forfærdeligt,« fortæller den socialdemokratiske borgmester, der mandag kunne sætte sig i borgmesterstolen for første gang efter at have været sygemeldt siden 20. januar.

En af de tunge sager lægger borgmesteren ikke skjul på, er sagen om de ulovlige udbygningsaftaler, der har været i Aalborg Kommune.

Ved kommunalvalget i efteråret fik S-borgmesteren halveret sit stemmetal (arkivfoto).

I december kom advokatselskabet Horten nemlig med en sønderlemmende kritik af Aalborg Kommunes praksis på området.

Et pres, der gjorde, at borgmesteren både så frem til og trængte til juleferie.

»Jeg havde et enormt behov for at holde juleferie, og det lykkedes også til dels. Men da jeg kom tilbage på kontoret efter ferien, fortsatte det dårlige søvnmønster, hvor jeg kun sov halvanden time om natten,« fortæller Thoms Kastrup-Larsen.

Derfor har borgmesteren også brugt sin sygemelding på at finde ud af, hvordan han fremadrettet skal håndtere presset.

»Jeg har brugt tiden på at få det godt igen. Jeg har gået hos en psykolog og fået nogle redskaber til at håndtere de ting, der presser. Ham fortsætter jeg også ved, så jeg holder mig på den gode udvikling,« siger borgmesteren.

Og så kommer borgmesteren ikke til at starte op for fuld damp.

»Jeg kommer til at at starte stille og roligt op, så jeg kommer i gang på en stille og rolig måde. Jeg kommer også til at prioritere min kalender mere. Og så bruger jeg redskaber som meditation og så det her med at holde pauser indimellem. Så kan jeg blive ved med at have det godt og være i ro,« slutter borgmesteren.