Advokatfirmaet Horten har torsdag eftermiddag fremlagt sin længe ventede undersøgelse af Aalborg Kommune, der byder på en voldsomt kritik.

På et langstrakt møde i byrådet blev den foreløbige konklusion at kommunens brug af de såkaldte 'udbygningsaftaler', som B.T. tidligere har fortalt, i 15 ud af 27 undersøgte tilfælde er kritiske.

Samtidig er det besluttet at hjemsende de to øverste embedsmand, direktør i den ansvarlige forvaltning, By- og Landskabsdirektør Anders Fokdal samt Peder Baltzer, Aalborgs stadsarkitekt.

Efter den timelange fremlægning og efterfølgende diskussion af konsekvenserne, sagde Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S):

»Jeg tror godt, at vi kan sige, at vi rystede over det. Stærkt rystede. Vi er i en situation, hvor vi finder det stærkt kritisabelt. Som borgmester giver jeg en uforbeholden undskyldning for, at vi har haft en situation, hvor kommunen i så lang en årrække ikke har administreret efter lovgivningen.«

I ikke ét af de undersøgte tilfælde, fandt Advokatfirmaet Horten at kommunen havde ageret 'ikke kritisk' - til gengæld kaldte de i seks tilfælde praksis for 'overvejende krtitisk:

»Der er en meget klar konklusion, at Aalborg Kommune ikke har iagttaget frivillighedsprincippet i forbindelse med udbygningsaftalerne godt nok.«

Udover hjemsendelsen af de direktøren og stadsarkitekten, lover borgmesteren allerede nu at iværksætte initiativer, så kommunen ikke fremover overtræder lovgivningen:

»Det skal være inden for lovgivningen. Vi skal have lavet et fremadrettet administrationsgrundlag, hvor principper i forhold til for eksempel frivillighed, skal være meget mere grundigt.«

»For det andet skal der være yderligere fokus i forvaltningen. Der har været forhold, hvor der er noget, der kan blive bedre.«

Nu skal et eksternt firma vurdere, hvordan de to hjemsendtes stillinger har været i forløbet:

»Jeg vil sige, det har været en hård og tung dag. Noget af det, der er vigtigt, er, at vi har fået lavet en grundig undersøgelse. Den skal sørge for, at vi fremadrettet overholder lovningen til punkt og prikke,« siger borgmesteren, hvis partikollega Hans Henrik Henriksen har været den politiske leder af forvaltningen i egenskab af rådmand.

Den post overtaget første januar af Venstres Jan Nymark Thaysen.

Tidligere har B.T. fortalt, hvordan både en professor i økonomi fra Aalborg Universitet og en juraprofessor på Københavns Universitet har kritiseret kommunens praksis kraftigt i forbindelse med udbygningsatalerne:

»Jeg synes, kommunens tekniske forvaltning og deres folk passende kunne få et virksomhedsøkonomikursus,« har Flemming Israelsen, professor emeritus ved AAU udtalt.

Peter Pagh, der er juraprofessor, sagde i samme forbindelse, at aftalerne, som Horten altså nu heftigt kritiserer, fremmer 'en syg forvaltningskultur':

»I praksis kan kommunen få finansieret noget andet, de gerne vil have lavet, som ligger i området, og lægge det ind i en udbygningsaftale. Udviklere betaler altså noget, som de kan leve med og er lidt til gavn for dem, men egentligt skulle betales af kommunen.«

