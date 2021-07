Lørdag løb tårerne ned ad prinsesse Nathalies kinder. Det var af ren glæde.

»I dag var det ærgrelsestårer.«

Sådan siger 29-årige Cathrine Dufour om reaktionen fra landstræner prinsesse Nathalie efter tirsdagens holdfinale i Grand Prix Special.

Danmark lå efter de første to runder på fjerdepladsen, og så var det op til netop Dufour at hive en høj score hjem, så holdet kunne holde liv i håbet om medaljer. Længe så det ud til at blive en score over de 80 procent, men en fejl i galopprogrammet til sidst blev rigtig dyr for den danske stjerne.

Og ærgrelsen strålede ud af prinsesse Nathalie, der slog ud med den ene arm nede på sidelinjen. Det vidner bare om passion, slog den danske dressurprofil fast efterfølgende.

»Nathalie er bare virkelig fantastisk. Hun går i det med hjertet som ingen anden, og det er derfor, det sætter sig udenpå tøjet, når det går godt, og når det går dårligt. Det er faktisk bare virkelig rart, for sådan har vi det allesammen,« sagde den danske dressurstjerne og fortsatte:

»Når det går godt, tuder man af glæde, og det er fantastisk. Når det går som i dag, er det bare træls. Hun er bare et menneske, hun er en fantastisk landstræner, og hun gør alt, hvad hun kan for os,« lød det fra Cathrine Dufour.

Hun var da også selv ekstremt ærgerlig. Det lagde hun ikke skjul på i minutterne efter, det stod klart, at Danmark ikke ville få medaljer for hold i denne omgang.

Cathrine Dufour og Bohemian var sidste ekvipage på banen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Cathrine Dufour og Bohemian var sidste ekvipage på banen. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er pisse ærgerligt. Selvfølgelig. Vi red virkelig efter det allesammen. Jeg får en mega dyr fejl til sidst, men jeg tror ikke, vi havde nået det alligevel, selvom jeg havde redet op til mit bedste. Det er noget pis. Men altså … vi gjorde, hvad vi kunne,« sagde Cathrine Dufour.

Hun red på hold med Carina Cassøe Krüth og Nanna Skodborg Merrald, og de var alle enige om, at det da var bedre at blive nummer fire end længere nede i tabellen. Men de gik efter mere.

»Vi drømte om medaljen. For mig er det lidt bedre at vide, selvom jeg ikke red fejlfrit, var det ikke det, der kostede medaljen. Vi havde alligevel ikke været gode nok til bronzen. Det er ikke en trøst, men det havde ikke været nok,« lød det fra Dufour.

Tyskland vandt guld, USA vandt sølv, og England vandt bronze tirsdag efter dansk tid i holdfinalen. Det betyder dog ikke, at de danske stjerner er på vej hjem.

De skal alle tre i aktion igen onsdag aften, hvor det gælder den individuelle finale. Her skal de ride et kür-program, hvor de rider til musik.