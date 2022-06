Lyt til artiklen

Casper Elgaard har fået kræft.

Det fortæller den 44-årige-racerkører og teamchef på GMB på Instagram.

'I dag skulle jeg have lavet noget af det jeg elsker allermest - været på Le Mans med GMB Motorsport og efterfølgende med TV2.'



'MEN… for ca 4 uger siden, fik jeg desværre konstateret kræft.'



'I stedet for at være i Frankrig, sidder jeg nu her - klar til min første kemo behandling.'

'Livet er fuld af gode og dårlige dage. For 4 uger siden var det en dårlig dag, i dag er en dårlig dag og der har været mange dårlige dage inde imellem de to.'

'Men jeg er klar til kamp og når det her er overstået er jeg tilbage stærkere end før… kræften er flyttet ind i den forkerte krop og kampen imod den er nu officielt igang.'

Casper Elgaard har deltaget i Le Mans flere gange og har desuden optrådt flere gange i underholdninsgenrer på tv, blandt andet i Vild med Dans i 2009, hvor han vandt showet sammen meed Vickie Jo Ringgaard.

Samme år vandt han LMP2-klassen ved Le Mans, og han har desuden vundet DTC-mesterskabet flere gange.

Der bliver ikke noget racerløb lige foreløbig, men Elgaard giver en klar besked i sin seneste story på Instagram.

'Kræften har valgt den forkerte at fucke med. Ok, indrømmer at lige nu fører kræften 1-0, men om nogle måneder fører jeg igen stort,' skriver han.