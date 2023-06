Det er 30 år siden, at Bandidos fik deres første danske afdeling, og selvom at en forbudssag lurer, så valgte rockerklubben at fejre jubilæet med køretur og fest.

Nordsjællands Politi vurderer, at godt 500 medlemmer fra ind- og udland deltog i køreturen, der gik fra Bandidos' klubhus i Frederiksværk og til klubhuset i Hillerød.

»Det hele foregik i fordragelighed, og der var ingen indgriben fra vores side, lyder det fra Henrik Thelin, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Mulig forbudssag

Politiet havde ellers fulgt begivenhederne tæt, hvor man registrerede alle deltagerne.

Jubilæet blev holdt i skyggen af en mulig kommende forbudssag.

»Det har de jo forsøgt før,« har en talsmand fra klubben tidligere udtalt til B.T.

Han mener ikke, det vil ændre noget:

»Hvis vi bliver gjort forbudte, forsvinder vi ikke. Vi vil måske ikke være at se i gadebilledet, men vi vil aldrig forsvinde,« sagde han endvidere.

Det er topadvokaten Michael Juul Eriksen, der skal forsvare rockerklubben.

Samarbejdsvillige

Han repræsenterede LTF-banden, da den i sin tid blev gjort ulovlig:

»Det her bliver en helt anden sag. I LTF-sagen var der meget fokus på at belyse struktur. I den mulige sag imod Bandidos ligger strukturen jo ret åbenlyst fast,« siger han.

»Fokus kommer nok i stedet til at fokusere på, hvad formålet med Bandidos er. Og det vil min klient meget gerne hjælpe dem at forstå.«

Kort om Bandidos: Bandidos tæller ifølge B.T.s oplysninger omkring 280 medlemmer. Dertil kommer medlemmer i forskellige støtteklubber. Klubben har 14 afdelinger på Sjælland og tre er i Jylland. Rockerklubbens første danske afdeling så lyset i juni 1993. En række rockerklubber sluttede sammen, fordi man var trætte af Hells Angels, der dengang førte sig enerådende frem. Klubben har siden været involveret i en række af konflikter, hvilket også spiller en væsentlig rolle i forhold til, at myndighederne nu vil forbyde klubben.

Lyt til B.T.s podcast om kriminalitet og blå blink her: