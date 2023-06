Likvideringen af en teenager, skudattentat mod banderivaler og masseslagsmål med Satudarah.

Det er nogle af nedslagspunkterne i fem blodige konflikter på bare fem år, som politiet knytter til Bandidos MC.

Ifølge B.T.s research har klubben omkring 280 medlemmer. Her er medlemmer af støtteklubber ikke medregnet.

I forgangne uge meddelte myndighederne, at man arbejder på at gøre rockerklubben Bandidos forbudt, fordi den er den største og mest voldsberedte klub.

Fem konflikter spiller i den forbindelse en central rolle. Flere af konflikterne har kostet menneskeliv, ligesom der var været drabsforsøg.

»Bandidos har de seneste år været stærkt ekspanderende og er den største bandegruppering i Danmark. I politiet mener vi, at de er de mest konfliktparate, hvis man ser på det historisk set de sidste fem-syv år. Det er noget af det, vi gerne vil stoppe,« siger Lasse Boje, der er politidirektør i NSK.

Seneste konflikt udspandt ifølge politiets egen registrering i perioden fra 4. januar til 10. juni 2021.

Her var det den daværende gadebande NNV, der var fjenden, og konflikten detonerede på voldsom vis med drabet på en 38-årig bandeveteran, der blev dræbt af skud på en p-plads ved Hillerød om aftenen 2. januar.

Mødet var blevet aftalt forud mellem NNV-folk og et medlem af rockerklubben.

Det har efterfølgende været fremme, at gæld omkring et ur skulle afklares, og derfor aftalte man at mødes for at få sagen ud af verden.

Det gik dog anderledes. Ved mødet blev den 38-årige skuddræbt, mens et 21-årigt medlem af banden blev såret.

Siden blev Bandidos-rockeren Jess Brønnum idømt livstid for episoden, der startede konflikten.

Efterfølgende jagtede parterne hinanden. Et par fremtrædende Bandidos-folk fandt en bombe under deres bil, ligesom der også var brandattentater rettet imod blandt andet en butik og et træningscenter.

Politiet har stadig aktiv efterforskning i sager, der knytter sig til konflikten.

B.T. beskrev for nylig, hvordan et muligt drabsforsøg rettet imod en central Bandidos-rocker indgår i efterforskningen.

Året før var Bandidos også i konflikt. Ifølge politiets egne oplysninger i perioden fra 6. august og frem til 17. september. Her var modstanderen rockerklubben Gremium MC.

Allerede forud for, at politiet registrerede konflikten, havde der været flere skudepisoder, hvor ingen dog var kommet voldsomt til skade.

Konflikten udspillede sig på den Københavnske Vestegn, hvor også Bandidos-støtteklubben Mexigang var aktiv.

Under konflikten fandt man en udetoneret håndgranat ved netop Mexigangs klubhus i Brøndby.

Efter konflikten med Vang-gruppen rykkede Bandidos deres lokale klubhus til Jyderup, hvor de delte adresse med støtteklubben Cobra mc Foto: Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix Vis mere Efter konflikten med Vang-gruppen rykkede Bandidos deres lokale klubhus til Jyderup, hvor de delte adresse med støtteklubben Cobra mc Foto: Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Anderledes voldsomt gik det for sig i Holbæk i 2018 og 2019. Her var den lokale Bandidos-afdeling, kaldet Westcity, i en indædt konflikt med en indvandrergruppering fra Vangkvarteret.

Politiet har registreret konflikten i to omgange. Første del løb fra 16. oktober 2018 og frem til 3. januar 2019.

Anden del løb 2. maj samme år og frem til juli.

Parterne havde i forvejen været på kant med hinanden, men i oktober 2018 ramlede parterne ifølge Ekstra Bladet ind i hinanden på den lokale McDonald's.

Det kom til tumult, og konflikten brød ud i lys lue.

Efterfølgende blev rockerklubbens klubhus angrebet flere gange. En af gangene med en håndgranat, der dog ikke gjorde voldsom skade.

Konflikten kulminerede 28. april 2019, hor en 18-årig mand blev lokket i baghold og dræbt af skud.

Efterfølgende blev to Bandidos-medlemmer idømt livstid for drabet.

Den tidsmæssigt korteste konflikt af de fem konflikter tog sin begyndelse i oktober 2017 ved et kampsportsstævne i Herlev.

Her overfaldt Satudarah-rockere en gruppe Bandidos-rockere, der kom for at overvære stævnet.

Satudarah-rockerne blev ført an af folk, der tidligere havde været med i Bandidos, men som havde forladt klubben i vrede.

Siden bredte konflikten sig, og de næste par ugers tid var præget af overfald og brandstiftelser.

Blandt andet blev der stukket ild til to tatovør-forretninger i nætterne til 6. og 7. november. Forretningerne lå i henholdsvis Holbæk og Birkerød.

I midten af november ebbede konflikten ud. Men det var først i midten af januar 2018, at politiet fuldstændigt afblæste konflikten.

Hør mere om baggrunden for forbuddet i B.T.s podcast her: