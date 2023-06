Anklagemyndigheden vil forsøge at få opløst rockergruppen Bandidos. En efterforskning indledes nu, oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

»Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet er en helt central prioritet for regeringen. De kriminelle grupperingers brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter skaber utryghed i de nabolag, de huserer i. Og bag deres voldelige overgreb gemmer sig blandt andet ulykkelige pårørende og chokerede vidner, som ikke har noget at gøre med rocker- og bandemiljøet,« udtaler Peter Hummelgaard ifølge pressemeddelelsen.

»Når det kommer til kampen mod de kriminelle grupperinger, skal vi bruge alle de redskaber, vi har til rådighed. Jeg ser derfor også meget positivt på, at NSK indleder en efterforskning af, om Bandidos MC i Danmark kan søges opløst,« siger justitsministeren yderligere og tilføjer, at regeringen er på vej med en ny bandepakke, der på flere fronter skal stramme grebet om banderne i Danmark.

I pressemeddelelsen oplyser Justitsministeriet, at man vil opløse Bandidos efter grundlovens paragraf 78, der handler om retten til at danne foreninger. Her står der dog også, at foreninger, der virker ved vold eller anstiftelse til vold kan opløses ved dom.

Tidligere er grupperingen LTF (Loyal to Familia, red.) den eneste forening, der er blevet gjort forbudt i Danmark.

Foreningen blev endegyldigt ulovlig, da Højesteret stadfæstede dommen i 2021. Opløsningen skete dengang med henvisning til, at LTF virkede ved vold.

