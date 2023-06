En større kortege af motorcykler er lørdag ankommet til Hillerød i Nordsjælland.

På sadlerne sidder medlemmer af rockergrupperingen Bandidos MC og andre personer med tilknytning til klubben.

Nordsjællands Politi oplyser, at Bandidos lørdag holder fest i deres klubhus på Industrivænget i Hillerød.

Politiet er opmærksomme på arrangementet og vil være ekstra til stede i området resten af dagen.

»Det er en ret stor jubilæumsfest eller noget i den retning,» siger politiets pressevagt til B.T.

»Vi er til stede derude for både at skabe tryghed i området, men også for at registrere deltagerne til festen,« lyder det.

Hvor mange personer, politiet har registreret, kan ikke pressevagten ikke besvare.

Der meldes for nuværende om ro og orden, og der er hverken foretaget beslaglæggelser eller rejst sigtelser for noget.

»Der er god stemning derude, og det bliver der forhåbentlig ved med at være,« siger politiets pressevagt.

Hvis borgerne i området alligevel skulle opleve unødige gener, kan de kontakte Nordsjællands Politi på telefonnummer 114.

Bandidos-rockere har siden 1990'erne været i Danmark. Ifølge B.T.s research har klubben omkring 280 medlemmer. Her er medlemmer af støtteklubber ikke medregnet.

I starten af juni meddelte justitsminister Peter Hummelgaard (S), at man arbejder på at gøre Bandidos forbudt, fordi den er den største og mest voldsberedte klub.

Fem konflikter spiller i den forbindelse en central rolle. Flere af konflikterne har kostet menneskeliv, ligesom der har var været drabsforsøg. Det kan du læse mere om i denne artikel.