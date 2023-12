En sprængladning detonerede en tidlig septembermorgen under den udvendige trappe ved Hells Angel's klubhus på Svanevej i København.

Braget var så voldsomt, at huset rystede, ruderne klirrede og flere naboer vågnede med et sæt.

Nu er to mænd på 20 og 28 år sigtet for at stå bag den voldsomme eksplosion. De bliver i øjeblikket fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Mere konkret er de to mænd sigtet for sammen med tre andre navngivne medgerningsmænd, der fortsat er på fri fod, at have fremstillet en eller flere hjemmelavede bomber lavet af kunstgødning på en adresse i Nordsjælland.

Ifølge politiets sigtelse blev en bombe overleveret til en af de sigtede den 5. september 2023 ved Field's. Bomben blev ifølge sigtelsen senere videreoverdraget til to uidentificerede gerningsmænd, som placerede den ved HA-klubhuset på Svanevej og fik den til at detonere i de tidlige morgentimer 9. september.

De to sigtede nægter sig skyldige. Af hensyn til at de tre navngivne medgerningsmænd fortsat er på fri fod, er dørene til grundlovsforhøret blevet lukket.

Den 28-årige sigtede er dansk statsborger og har ifølge politiet tilknytning til en af de grupperinger, der i øjeblikket er i konflikt med hinanden. Ifølge B.T.s oplysninger har han tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia.

Den 20-årige er svensk statsborger og sidder i øjeblikket varetægtsfængslet her i Danmark i en anden sag fra Sverige, oplyste Københavns Politi forud for retsmødet.

Det var 9. september i de tidlige morgentimer, at eksplosionen fandt sted.

Her lød meldingen fra politiet, at eksplosionen blev betragtet som en bevidst handling og skulle ses i sammenhæng med den aktuelle bandekonflikt mellem HA og den forbudte bande Loyal To Familia.

»Vi vurderer, at det her er en del af den nuværende konflikt,« lød det fra politiinspektør Trine Møller.

Detonationen var den fjerde større episode, der ifølge flere kilder med indsigt i sagen kan spille en rolle i konflikten mellem de to grupperinger.

Blandt andet knytter politiet drabet på en 30-årig mand på Christiania i slutningen af august til konflikten. Den 30-årige havde ifølge B.T.s oplysninger tilknytning til Hells Angels.

Rockeren blev ramt af adskillige skud og døde på stedet. Også to mænd og to kvinder, der tilfældigt opholdt sig tæt ved, blev ramt.

