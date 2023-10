Et surrealistisk og mørkt scenario, hvor angriberne kun huskes som skygger.

Sådan beskriver en 17-årig sagen, hvor han og en kammerat juleaften i fjor blev overfaldet og stukket med kniv på Dortheavej i Københavns Nordvest-kvarter.

Episoden menes at have været den første registrerede episode i en række af voldelige episoder, som politiet tidligere har omtalt som en konflikt imellem unge med tilknytning til henholdsvis bandemiljøet fra Blågårds Plads og så Københavns Nordvest-kvarter.

En 19-årig mand er tiltalt i sagen, hvor han menes at have været bag rattet i bilen, som gerningsmændene var kørende i. De reelle knivstikkere er såkaldt 'ukendte medgerningsmænd'.

Den 19-årige nægter sig skyldig.

Hentet af politiet

Tirsdag vidnede det 17-årige offer i sagen. I første omgang var han udeblevet fra retssagen, og tirsdag var han så blevet anholdt og af politiet fragtet til Retten på Frederiksberg.

Her afsvor han at have været del af bandemiljøet:

»Der har været en del falske rygter om, at jeg er bandemedlem. Derfor var jeg nervøs for at komme,« forklarede den 17-årige.

Han forklarede videre, at han til daglig var skoleelev, og at han i sin fritid gik i moskeen. Desuden havde han et fritidsarbejde i en ungdomsklub.

24. december omkring klokken 21 var han stadig 16 år. Her havde han tilfældigt mødt en ven på Dortheavej, hvor de stod og snakkede, da de blev passet op af knivstikkerne.

Husker kun skygger

»Første hørte jeg en høj lyd, som en bil, der kører hurtigt og bremser. Så hører jeg lyden af bildøre, der åbner og lukker. Og så bliver jeg stukket,« forklarede den unge ved tirsdagens retsmøde.

Hvordan knivstikkerne så ud, huskede han ikke:

»Jeg husker dem som skygger.«

Efter han var blevet stukket, løb han ind i moskeen og råbte på hjælp. Derefter løb han ud igen og satte sig ved sin ven

Ved episoden blev han stukket fem gange. Blandt andet i benet og maveregionen. Efterfølgende har han fået fjernet en del af leveren og galdeblæren.

»Hvordan har du det nu,« spurgte anklager Alexander Scheel.

»Hvis det er mørkt, og jeg kommer gående og ser en, der har hætten trukket op og hænderne dybt i lommen, eller der er nogle, der løber bag mig, eller jeg hører biler i høj fart, så påvirker det mig,« svarede den 17-årige.

Retssagen fortsætter sidst i oktober.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s uddybende podcast 'På fersk gerning' her: