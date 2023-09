Det gik hidsigt for sig juleaften i fjor, da bandefolk tilfældigt fik øje på hinanden på Dortheavej i Københavns Nordvest-kvarter. En 19-årig mand er nu tiltalt for medvirken til drabsforsøg i en sag, hvor to ofre gentagne gange blev stukket med kniv.

Det vides ikke, hvordan den 19-årige forholder sig til anklagen, men anklageskriftet beskriver, at han af politiet vurderes til at være del af den forbudte LTT-bande.

Det er ligeledes politiets vurdering, at episoden skal knyttes til en konflikt, der på det tidspunkt var i gang mellem helt unge med tilknytning til LTF og så jævnaldrende ydre Nørrebro og Nordvest.

Anklageskriftet beskriver, hvordan at episoden tog sin begyndelse omkring klokken 21 på Tomsgårdvej, hvor den 19-årige sammen med tre uidentificerede medgerningsmænd kom kørende i en Mercedes.

Her fik de øje på de to ofre, der kom gående på den modsatte side af Tomsgårdsvej. Derfor lavede vendte man bilen i en U-vending og kørte op på siden af de to bandefjender.

Her steg de tre uidentificerede mænd, der var maskerede og knivbevæbnede, ud af bilen.

Øjeblikket efter lynede knivene, og de to ofre blev begge stukket adskillige gange i en sådan grad, at anklagemyndigheden vurderer, der var tale om drabsforsøg.

Det ene offer blev stukket flere gange i maven, sådan at galdeblæren og noget af leveren efterfølgende måtte bortopereres.

Offer nummer to blev stukket i brystkassen, i maven, i den ene balle og i knæhasen. Her fik han efterfølgende fjernet milten på sygehuset.

Sagen skal køre ved Retten på Frederiksberg i nærmeste fremtid.

I fald den 19-årige bandefigur kendes skyldig, kræves han belagt med opholdsforbud i områder på Amager, omkring Christiania, på Nørrebro samt to områder i Frederikssund og et område i Helsingør.

Hør mere om den forbudte bande i B.T.s podcast På Fersk Gerning her: