Da lægepersonalet ankom til adressen i norske Vardø, var manden stadig i live. Endda ved bevidsthed. Men det ændrede sig snart.

Selvom han med lægehelikopter blev hastet til hospitalet, stod hans liv ikke til at redde, og nu er hans hustru anholdt og sigtet for at stå bag hans død.

Det er ifølge norske medier ikke første gang, kvinden, der er i 60erne, skal have forvoldt skade på sin jævnaldrende ægtemand. Hun er nemlig tidligere blevet dømt for vold mod ham, skriver både NRK og Dagbladet.

Fredag aften endte det fatalt.

Klokken var 20.53, da anmeldelsen fredag landede hos politiet. På det tidspunkt var ambulancereddere allerede på vej til adressen i det østlige Norge, efter naboer havde slået alarm.

På adressen fandt redderne manden, som var blevet stukket med kniv.

Han var ved bevidsthed, men i kritisk tilstand og blev straks sendt mod sygehuset i Hammerfest, hvor han senere åndede ud for sidste gang.

I kølvandet på dødsfaldet blev mandens hustru anholdt på et sygehus og sigtet for vold med døden til følge.

»Hun har givet en indledende forklaring, men vi ønsker ikke at dele detaljer om, hvad den sigtede har forklaret. Hun har endnu ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet,« oplyser efterforskningsleder Torstein Pettersen lørdag formiddag ifølge Dagbladet.

Han vil ikke udtale sig om, hvorvidt kvinden erkender at have været involveret i hændelsen, der førte til ægtemandens død, men han bekræfter overfor det norske medie, at kvinden tidligere er dømt for vold mod selvsamme.

Kvinden skal lørdag undersøges af en læge, lyder det videre fra Torstein Pettersen, der dog ikke vil kommentere, om hun selv har fysiske skader.

Alt imens pågår efterforskningsarbejdet, og på parrets adresse arbejder teknikere med sporsikring og diverse undersøgelser.

I den forbindelse er der blevet beslaglagt en kniv.

