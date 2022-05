En mandlig bilist kan se frem til en lang periode uden at må køre bil.

Der er tale om en 33-årig mand fra Laurbjerg-området i Østjylland, der er blevet kendt skyldig i at have kørt bil, selvom han var frakendt førerretten, mens han så også lige have amfetamin i blodet.

Det skriver Lokalavisen på baggrund af en aktindsigt.

Hændelsen fandt sted 17. marts 2021 midt om natten, hvor han kom kørende med en påhængsvogn på Alléen ved Ulstrup. Her blev han klokken 02.30 standset af en patruljevogn.

Kort tid efter blev han anholdt og sigtet for narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden.

En efterfølgende blodprøve viste, at han havde for meget levamfetamin og dexamfetamin i blodet.

Sagen kom for nylig for retten i Randers. Her nægtede han sig skyldig og påstod, at det ikke var ham, som kørte bilen. Derimod var der tale om en kvindelig passager, som skulle have kørt bilen.

Det samme sagde den kvindelige passager, som også vidnede i retten, men det kunne et andet vidne ikke nikke genkendende til.

Det andet vidne forklarede, at hun havde set den tiltalte mand stige ud af førersiden. Oveni det kunne den kvindelige passager ikke nå pedalerne, derfor fandt retten den tiltalte og passagerens forklaringer utroværdige.

Tilbage i 2019 blev han frakendt retten til at køre bil i tre år, og ved retssagen for et halvt år siden fik han yderligere fem års frakendelse af førerretten frem til 2027 sammen med en betinget fængselsdom på 20 dage.

Den nye sag giver ham yderligere tre års frakendelse af kørekortet, således, at han først må sætte sig bag rattet i 2030.

Dommen lød også på en betinget fængselsstraf på 40 dage med en prøvetid på et år. Derudover skal han også betale en bøde på 5.500 kroner. Bøden kan veksles til otte dages fængsel, ligesom han blev dømt til 60 timers samfundstjeneste og skal gå i misbrugsbehandling.