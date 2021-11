Søndag aften blev en smykkebutik i Bruuns Galleri udsat for indbrud, hvor to tyve slap af sted med penge fra butikken.

Indbruddet blev opdaget af en vagt, der ringede til politiet klokken 23.52 søndag aften.

Her fortalte han politiet, at han havde eftersat to mørkklædte mænd, der havde begået indbruddet.

Vagten havde hørt en rude blive knust i shoppingcentret, og derefter opdagede han, at der havde været indbrud i smykkebutikken.

Her havde gerningsmændene kastet en sten gennem ruden og stjålet nogle penge fra stedet.

Vagten opdagede her to mørkklædte mænd, der løb i retning af udgangen, og løb derfor efter dem.

Da han kom tæt på den ene gerningsmand, trak den anden mand ifølge vagten en lang kniv og truede ham.

De to mænd stak derefter af fra stedet. Politiet lykkedes ikke med at finde dem, da de efterfølgende patruljerede området.

Østjyllands Politi efterforsker nu røveriet nærmere og vil gerne høre fra eventuelle vidner.

Politiet kan kontaktes via telefon 114.