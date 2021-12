Selvom politiet endnu ikke har foretaget anholdelser i en konkret, alvorlig voldssag, har mandagens offentlige efterlysning givet pote.

Nordjyllands Politi har på under 24 timer modtaget mellem 15 og 20 henvendelser om de to mænd, der mistænkes i den grove voldssag.

Det oplyser politikommissær Michael Karstenskov over for B.T.

»Vi efterforsker dem alle, så det takker vi selvfølgelig offentligheden for.«

Gerningsmand A. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Gerningsmand A. Foto: Nordjyllands Politi

Gerningsmand B. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Gerningsmand B. Foto: Nordjyllands Politi

»Henvendelserne går primært på navngivne personer, og det kigger vi nu på. Vi har en forhåbning om, at vi får sigtet de her formodede voldsmænd,« forklarer politikommissæren.

Nordjyllands Politi oplyste mandag i en pressemeddelelse, at man mistænker de to unge mænd for grov vold:

»Episoden blandt mændene starter i Jomfru Ane Gade ud for natklubben Fame i nummer 27. Her henvender offeret i sagen sig til gerningsmand B. De taler kortvarigt sammen, hvorefter gerningsmand A og en anden person ankommer,« forklarede politikommissær Michael Karstenskov, Nordjyllands Politi, og fortsatte:

»Af ukendt årsag tildeler gerningsmand B så offeret et knytnæveslag i ansigtet. Offeret går fra stedet i retning mod Ved Stranden. Her bliver han indhentet af gerningsmand A, som knuser en større spiritusflaske i hovedet på offeret.«

Signalement af de formodede gerningsmænd Gerningsmand A: Mand, lys i huden, 18-23 år, cirka 180 cemtimeter høj, almindelig til spinkel af kropsbygning, med lyst kort hår

Iført sorte bukser, sort T-shirt, mørk spraglet skjorte, lyse sko

Medbragte to store spiritusflasker Gerningsmand B: Mand, lys i huden, 18-23 år, cirka 175-180 cemntimeter høj, almindelig kropsbygning, kronraget/skaldet

Iført hvid jakke mærket Ellesse på brystkassen, sandfarvede bukser, lyse sko Kilde: Nordjyllands Politi

Michael Karstenskov understreger over for B.T., at man endnu ikke har foretaget anholdelser i sagen.

Men borgernes indberetninger har været en hjælp:

»Derfor er vi glade for, at borgere reagerer. Det her er en alvorlig sag, som vi ser med stor alvor på.«

»Vi appellerer også til, at hvis de (efterlyste mænd, red.) sidder derude med dårlig samvittighed, så anbefaler vi, at de selv retter henvendelse til os.«

Nordjyllands Politi hører fortsat gerne fra borgere, der måtte vide noget om sagen. Som altid kan politiet i så fald træffes på telefon 1-1-4.