Politiet har offentliggjort signalement og billeder af to mænd, der mistænkes i en grov voldssag.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd er mistænkt for at have udøvet grov vold mod en tredje mand.

Overfaldet skete 20. november i Jomfru Ane Gade i det centrale Aalborg. Følgende to billeder er udsendt af politiet i håbet om, at nogen genkender de to mænd:

Gerningsmand A. Foto: Nordjyllands Politi

Gerningsmand B. Foto: Nordjyllands Politi

»Episoden blandt mændene starter i Jomfru Ane Gade ud for natklubben Fame i nummer 27. Her henvender offeret i sagen sig til gerningsmand B. De taler kortvarigt sammen, hvorefter gerningsmand A og en anden person ankommer,« forklarer politikommissær Michael Karstenskov, Nordjyllands Politi.

Han fortsætter:

»Af ukendt årsag tildeler gerningsmand B så offeret et knytnæveslag i ansigtet. Offeret går fra stedet i retning mod Ved Stranden. Her bliver han indhentet af gerningsmand A, som knuser en større spiritusflaske i hovedet på offeret,« uddyber politikommissæren.

Ud over efterlysningen i form af billeder har politiet udsendt følgende signalement:

Gerningsmand A:

Mand, lys i huden, 18-23 år, cirka 180 cemtimeter høj, almindelig til spinkel af kropsbygning, med lyst kort hår

Iført sorte bukser, sort T-shirt, mørk spraglet skjorte, lyse sko

Medbragte to store spiritusflasker

Gerningsmand B:

Mand, lys i huden, 18-23 år, cirka 175-180 cemntimeter høj, almindelig kropsbygning, kronraget/skaldet

Iført hvid jakke mærket Ellesse på brystkassen, sandfarvede bukser, lyse sko

»Indtil videre har vi desværre ikke kunnet identificere de to mistænkte i sagen. Derfor håber vi at høre fra folk, der mener at kunne genkende dem, eller som måske endda var vidner til episoden. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt,« understreger Michael Karstenskov.

Ved du noget i sagen, kan du rette henvendelse til politiet på telefon 114.