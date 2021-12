»Jeg ser ikke, at hun torpederer. Jeg ser bare, at hun har retning mod os, og så går airbaggen.«

Det forklarer Trine Nørgaard Bentsen fra Lyngby.

Søndag endte hun i en bilulykke med sin femårige søn.

Trine Nørgaard Bentsen og sønnen var på vej ud på motorvejen på Amager, da hun ser en rød bil køre over det græsstykke, der ellers skiller kørselsretningen.

Da bilen kører over græsarealet har den retning direkte mod Trine Nørgaard Bentsen og hendes søn, der holder for rødt.

»Politiet spurgte, om jeg så hende i luften, men det gjorde jeg ikke,« forklarer Trine Nørgaard Bentsen.

Politiet forklarede søndag til B.T., at den røde modkørende bil rammer et lyssignal, og slår en saltomortale, hvorefter den rammer bilen, hvori Trine Nørgaard Bentsen og hendes femårige søn sidder.

Herefter rammer bilen også et vejskilt og laver materiel skade på en tredje bil.

Så hårdt ramt var Trine Nørgaard Bentsens bil efter ulykken på Amager. Foto: Privatfoto Vis mere Så hårdt ramt var Trine Nørgaard Bentsens bil efter ulykken på Amager. Foto: Privatfoto

Trine Nørgaard Bentsen skyndte sig ud af bilen med sin søn.

»Jeg kunne se, at der kom røg fra den, og jeg troede den var i brand. Så jeg får ham ud, og så løber jeg faktisk bare fra stedet,« forklarer hun.

Ude på ulykkesstedet strømmer folk fra de andre biler til for at hjælpe, og en ambulanceredder, der ikke var på job, kom også ud for at hjælpe.

Trine Nørgaard Bentsen og hendes søn blev kørt til sygehuset - her lød meldingen, at hun var sluppet billigt.

Hun fik en bule i hovedet, angiveligt fra airbaggen, mens hendes søn klarede den helt uden skrammer.

Gennem hele forløbet mærkede hendes søn ikke noget. Han havde haft en dyne og iPad med, og så fik han lov at sidde i en brandbil.

»Han havde en fest,« siger Trine Nørgaard Bentsen.

Men da de kom hjem kunne hun læse, om ulykken på flere medier - herunder B.T.

»Jeg blev bare lidt irriteret over, at han ikke blev nævnt. Det var nærmest det værste ved oplevelsen, at han var med mig i bilen«.

Efterfølgende er tankerne i den grad også faldet på kvinden i den røde bil.

»Jeg er bare sådan lidt uafklaret,« lyder det.

Hvilken tilstand kvinden i den røde bil er i nu, har B.T. ingen oplysninger om. Men meldingen var søndag, at hendes tilstand var stabil.