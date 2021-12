Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab er til stede ved en »alvorlig« ulykke på Amager.

Tre biler er involveret i en færdselsulykke, der blev anmeldt 18.44, oplyser vagtchef Henrik Stormer.

»Vi har en kvinde, der er kommet alvorligt til skade,« oplyser han.

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at de har overdraget tre patienter til Hovedstadens Akutberedskab.

En personbil, der kom kørende fra Avedøre og ind mod Sjællandsbroen, ramte et lyssignal i krydset ved Centrumforbindelsen, oplyser vagtchefen.

»Bilen rammer et lyssignal i krydset, og slår en saltomortale gennem luften, hvor den rammer en modkørende bil, der holder for rødt. Men bilen rammer også et vejskilt, der laver materielskade på en tredje bil.«

Ifølge vagtchefen vil Vejlands Allé været spærret resten af natten, formentlig.

Derfor opfordres bilister til at finde andre veje end Amagermotorvejen, da man vil blive afvist.

»Bilister skal vælge andre veje end Amagermotorvejen, de vil blive afvist, når de kører ind mod Sjællandsbroen. Men det kan man undgå, hvis man kører af forinden.«

Vagtchefen foreslår, at bilister i stedet vælger at køre ud mod lufthavnen og mod Ørestad.

